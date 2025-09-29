◇インターリーグ ドジャース6―1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が28日（日本時間29日）、30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）初戦の先発マウンドをブレーク・スネル投手（32）に託すことを公表。大谷翔平投手（31）の先発登板については「最初の3試合のうちどれか」と明言した。

WCS初戦の先発について試合後の会見で「まだ公式に発表できる段階ではない」と前置き付きながら「火曜日の先発は山本…いや、スネルが有力だと思う」と“公表”。初戦がスネル、2戦目にチーム最多12勝をマークしている山本がともに中5日で先発マウンドに立つことが濃厚となった。

前日27日（同28日）は33球のブルペン投球を行い、試合を欠場した大谷については、計画的に「彼には休養をより与えた方がいい」と笑顔を見せ「それにしっかり応えてくれている。それはプランに織り込まれている。最初の3試合のうちどれかに（投手として）先発出場するのは間違いない」と話した。WCSが3戦目までもつれ込めば、大谷が負ければ終わりの大一番を託される可能性が高くなった。

大谷はこの日、自己最多の55号本塁打を放つなど、勝利に貢献。「彼はずっとポストシーズンモードに入っている。9月は本当に素晴らしかった。打席の質もそうだし、マウンド上の姿も違って見える。自分の記録を塗り替えたのも驚きではない。とてもいいシーズンを送っている。まだ先は長いがね」と絶大な信頼感を胸に、マウンドへと送り出す。