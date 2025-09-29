『ツイステ』本PV解禁でディズニー映画の本編映像使用 ナレーションは山寺宏一
ディズニープラスで10月29日より独占配信されるアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』（ツイステ）の本PVが公開された。ディズニー映画の一部や初披露となるハーツラビュル寮生の姿が映し出されている。
【動画】ディズニー映画の映像使用！公開された『ツイステ』PV
映像の幕開けは「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のインスパイア元となったディズニー長編アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』、『アラジン』、『白雪姫』、『ヘラクレス』、『眠れる森の美女』の本編映像。さらに、それらの映画の中で観る者を魅了するヴィランズ＜悪役たち＞の姿、そして「ナイトレイブンカレッジ」の7寮の寮長たちが闇の鏡に浮かび上がる演出は、まさに「ディズニー ツイステッドワンダーランド」ならでは。
物語は、高校生の円満雄剣（CV：阿座上洋平）が現実世界から魔法の存在する世界＜ツイステッドワンダーランド＞の名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に迷い込むところから始まる。雄剣は、時を同じくして入学式に紛れ込んだ魔法士に憧れるモンスター・グリム（CV：杉山紀彰）と共に学園内のオンボロ寮で暮らすこととなり、思いがけずハーツラビュル寮のいざこざに巻き込まれていく。
ハーツラビュル寮内の庭では絢爛豪華な『なんでもない日』おめでとうのパーティーが開催されており、そこでハーツラビュル寮生に出迎えられ、威厳を持って登場するのは寮長リドル・ローズハート（CV：花江夏樹）。“庭のバラは赤“、”テーブルクロスは白“など全部で810条にも及ぶ＜ハート女王のルール＞を記憶し、破った者には厳しい処罰をくだすため、”真紅の暴君“と恐れられる様子が描かれる。
さらに、アニメーションとして初となる、ハーツラビュル寮生が総出演！「なんのジョーダン？ハートの女王知らねえの？」と雄剣がグレート・セブンの一人“ハートの女王”を知らないことに驚く新1年のエース・トラッポラ（CV：山下誠一郎）の姿、「俺は絶対に退学させられるわけにはいかないんだ！」と頭を抱える同じく新1年のデュース・スペード（CV：小林千晃）の切迫した想い、「この寮に居るからにはルールに従って貰わないと」と告げる3年のケイト・ダイヤモンド（CV：小林竜之）の冷酷さも感じさせる寮長への忠実さ、そして「うちの寮の奴らが迷惑かけて悪いな」と声をかける副寮長3年のトレイ・クローバー（CV：鈴木崚汰）の後輩への優しい気遣いなど、個性豊かなキャラクター達の一面が描かれる。
そして、リドルはルールを守れない寮生たちに苛立ちを募らせていき、ある事件がきっかけに「口答えせず、ボクに従えば間違いないんだ！！」と感情を露わにする。激昂するリドルに困惑する寮生たち、そして彼がここまでルールに固執する理由とは？ 「ボクが正しいはず、ボクが正しくなきゃいけない」という台詞からルールに囚われた彼の孤独と苦悩が垣間見え、見る物の心を深く揺さぶる。映像のラストには、リドルのユニーク魔法である「オフ・ウィズ・ユアヘッド」が発動され、一体事件の結末はどのようになるのか？
ナレーションは、『リロ＆スティッチ』スティッチ、『アラジン』ジーニー、『美女と野獣』野獣など数々のディズニー作品で日本版声優を務めてきた山寺宏一が担当している。
