

米国株は9月22日に主要3指数がそろって最高値を更新。10月の日本株はどうなるだろうか（写真：ブルームバーグ）

まずは直近の相場から振り返ろう。先週、市場関係者が注目した9月19日の日銀金融政策決定会合は、予想どおり上限政策金利0.5％を据え置いた一方、保有するETF（上場投資信託）とJ-REIT（不動産投資信託）の売却を開始することも決定した。

ついに｢懸案解決｣に向け、重い決断をした日銀

いつか来ることではあったが、今会合で出るとは予期しないタイミングだった。日経平均株価はこれにより、朝方549円高から一時807円安まで1356円の下げで反応した。しかし引けは前日比257円安まで戻り、サプライズの割に終値で4万5000円台を維持した。これは年間当たりの売却額が少なかったためだ。

日銀が保有するETFの3月末時点の簿価はおよそ37兆円、時価はおよそ70兆円と言われていた。だが3月末のTOPIX（東証株価指数）2688.94が9月26日には3187.02と約18.5％上昇し、現時点の日銀保有時価はおよそ83兆円となる。

内訳はTOPIX連動型が中心だが、日経平均連動型やJPX日経400型も含まれている。そのため、完全にTOPIXと連動するわけではないが、83兆円という推計は、十分に意味のある近似値だ。

さて、この約83兆円相当のETFを市場で売却する戦略は、極めて繊細かつ段階的な設計が必要であることは言うまでもない。売却の目安は簿価ベースで年3300億円程度、時価で年6200億円程度のため、植田和男・日銀総裁が「（売却には）単純計算だと100年以上かかる」とコメントしたが、「100年以上かけて売る」と言うのは、「売却戦略」の第1弾のアドバルーンだ。

この時間分散型売却（時間軸での希釈）戦略で参考になるのが、戦後の昭和の証券不況時代に組織された、合同証券と日本証券保有組合の買い支えだ。

1965年〜1967年の2年間で、市場から約2％の株を買い上げた。しかし、その買った株について、市場売却の条件が整うまで1968年〜1975年の8年もの期間が必要だった。しかも売却を開始した1975年から、売却が完了する1985年までさらに10年を要した。

戦後不況時と同じく決定まで約10年、容易でない売却

今回の買い上げ期間は2013年〜2021年の8年間に及んだため、東証プライム市場の時価総額に占める割合は約8%と、昭和の買い上げウエイトの4倍となった。しかし、売却条件が整うのに、2022年〜2024年のわずか2年しかかからず、証券不況時に比べて極めて強い市場環境の中での出来事でもあった。

ただし、両者とも、合計してみると「入り口から出口の始まりまで10年」という時間軸が同じなのは、決して偶然ではない。「株式市場への公的介入の限界は10年」ということを意味するのではないか。

とにかく問題はこれからだが、「時間分散型売却（時間軸での希釈）戦略」は、かなり難しい。繰り返すが、売却ペースは上述のように、簿価ベースで年間 3300億円程度としているので、約112年かかることになる。

植田総裁は「最後まで見届けることはできないが、こういう基本方針をきちんと残しておくことによって後を引き継ぐ新しいボードメンバーが実行してくれると考えている」と述べたが、政策としてはあまりにも非現実的で、いずれ売却ペースは引き上げて来ると考えられる。

前述の83兆円の数字を使うと、10年で年間8兆3000億円（月間約6916億円）、20年として年間4兆1500億円（同約3458億円）となる。30年でも約2兆7666億円（同約2305億円）だ。

昭和の「買い上げ玉」は、1978年と1979年の名目GDP成長率それぞれ10.5％、12.1％を筆頭に、今とは比べ物にならない成長率だった。にもかかわらず、そうした高成長時代でも「評価益」を「実現益」に変える時間は10年を要した。現在の低成長時代で、市場への影響を小さくしながらの完全売却は無理と考える。

当局は時間分散型売却戦略への代替案や補完的戦略を考えていると思うが、その案はいくつかあるようだ。

1つは、一定水準を超えた場合のみ売却する価格連動型売却（トリガー方式）だ。だが、これは前述の高度成長期には可能であったが、今は市場の上値にフタをするだけで、最も無意味な政策だ。永久凍結ファンドを作る方法は、市場構造を歪めるだけだ。

有効なのは、企業向け売却（自己＜自社＞株買い支援）である。ETF構成銘柄企業に対して、自己株買いの一環として売却することだ。これは企業の資本政策と連動できるので面白い。さらに企業に対し、その買った自己株の消却を要請すればもっと面白い。企業の資金余力に問題があれば、日銀が融資をすればいい。

なお、日銀が「強制」するには、金融商品取引法や会社法の改正が必要で、公的資金の投入には財政法・予算措置も絡むが、法的に問題があれば新法を作ればよい。もし公平性に問題があれば、日銀・経済界・市場関係者（投資家、株主）で時間をかけて協議すればよい。市場流動性の低下に問題があれば、段階的に進めれば混乱を抑えられる。これは単なる出口戦略ではなく、「日銀ETF評価益の社会的還元」とも考えられる。是非進めてほしいと思っている。

10月相場はどうなるのか？

さて、最後に今後の相場について予測してみよう。追加利下げ期待が継続し、主要3指数とも史上最高値圏内のせめぎ合いとなっている米国株を受けて、日本株も予想外の史上最高値となっているが、こうした重要な局面で、日米を中心にいくつもの重要なイベントを迎える。

週末のほうから言うと、10月4日（土）には自民党総裁選挙があり、3日（金）にはアメリカ9月雇用統計は発表される。8月の非農業部門雇用者数が前月比2.2万人増であり、こうした低調な雇用情勢が大きく変わる様子はない。また、失業率も平均時給も横ばい予想だ。さらに、9月ISM非製造業景況指数も、横ばいとなっている（9月ISM製造業景況指数は若干回復予想）。

次に、10月1日（水）は、9月の日銀短観が注目される。大企業業況判断製造業は小幅改善、非製造業は横ばいと予想されているが、「トランプ関税」の影響が注目される。

そして、本日（9月29日）、日経平均は300円前後、TOPIXは20ポイント程と試算される権利落ちを迎える。配当の権利取りや再投資などの短期的好需給後の失速はないと断言できるか？

日経平均をみると、4月7日の急落後の上昇相場において、前日比で1000円以上下げたことはない。果たして、今回も「押し目待ちに押し目なし」となるのか、いよいよ「下げらしい下げ」が半年ぶりに来るか。今後の相場を占う1週間になりそうだ。

（当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています）

（平野 憲一 ： ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト）