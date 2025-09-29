ソシエダ久保建英、古巣バルセロナ戦で強烈シュートが2度もバーに嫌われる不運…本人も監督も悔しがる

日本代表MF久保建英が所属するスペイン1部レアル・ソシエダは、28日にバルセロナとアウェイで対戦した。

久保は代表戦で負傷した足首の状態を考慮してか、ベンチスタートになると、後半12分から途中出場。

後半27分に強烈な弾丸シュートを放つも、ポストを直撃！ただ、その前に味方がオフサイドだったとして、プレーは取り消し。

さらに、久保は後半38分にも強烈なシュートを放つも、またもバーに嫌われてしまい、思わず本人も悔しさを露わにしていた。

バルサがボール保持率75％、シュート数22本（枠内12本）と優位に試合を進め、ソシエダは1-2で敗れた。

『Marca』によれば、ソシエダのセルヒオ・フランスシコ監督は、「終盤には久保のシーンのように勝点1をとれるチャンスがあった」とこぼしていたそう。

『Mundo Deportivo』は、この日の久保について「最初のシュートはポスト直撃もオフサイドで取り消し。2本目もクロスバーに当たった」と評価。また、『ElDesmarque』は「同点ゴールはクロスバーに阻まれた」として久保に6点を評価を与えていた。

日本人も！バルセロナとレアル・マドリーが奪い合ったスター12人

開幕7試合で1勝2分4敗と不調のソシエダは、20チーム中17位と低迷している（降格圏の18位マジョルカと同勝点）。