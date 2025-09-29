◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海 第１３節 磐田Ｕー１８ ４−０ 富士市立（２８日・ヤマハ大久保グラウンド）

磐田Ｕ―１８が富士市立を４―０で下し、今季２度目の４連勝を飾った。来季トップ昇格が内定しているＭＦ石塚蓮歩（３年）が今季２度目のハットトリックを達成した。

前半アディショナルタイム、「うまく空いたスペースに飛び出せた」と、味方とのコンビネーションで左サイドを突破し左足で先制弾。後半２９分には飛び出したＧＫを見逃さずループで放り込んだ。同３５分にはペナルティーエリアすぐ外から今季初の直接ＦＫ弾。「ＧＫのポジショニング、足のステップを見て上を抜けると思った」としてやったりの表情で振り返った。

直近４戦連発で、この間計７発の大暴れだ。日頃から海外サッカーの動画をマメにチェック。「マークが厳しくなるのは分かっている。どうやったら点を取れるか引き出しを増やしている」という。勝ち点２８で２位を守り、次は３位の浜松開誠館と１０月１１日に対戦する。前期は０―３で完敗しており「自分の得点で勝たせたい」とリベンジを誓った。（武藤 瑞基）