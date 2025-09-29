◆ボーイズリーグ第３４回北海道支部秋季リーグ戦 ▽リーグ戦 札幌ボーイズ７−０札幌豊平ボーイズ（５回コールド）、札幌手稲ボーイズ２−８札幌ボーイズ

リーグ戦３試合が行われ、札幌ボーイズがダブルヘッダーを連勝し１敗を守った。いずれの試合も２番でスタメン出場した沢江瞭輔一塁手（２年）は、適時三塁打２本を含め２試合で８打数４安打４打点の大暴れ。投げても、札幌手稲ボーイズ戦で先発し５回途中２失点と好投した。昨年は４番も務めた強打の２番打者。トーナメントでは、リーグ戦で唯一黒星を喫した旭川大雪ボーイズへの雪辱を狙う。

２試合をしっかり勝ち切り、沢江は充実の笑みを見せた。４安打４打点の活躍には「８０点ぐらいの活躍はできた」。投手としては５回途中、失策も絡んで２点を失って降板し「断ち切ることができなかったので、そこがピッチングの課題」と振り返った。

昨秋は４番を務めた強打の２番。田頭広明監督は「１番も出塁率がいいので、足を絡めたり、まず１点を取りにいきたいので２番に置いている」と説明した。沢江も「初回に絶対に回ってくるので、１番が出ても倒れても、しっかり仕事ができるように意識して打席に立ってます」と意図をくみ取っている。

リーグ戦の成績で組み合わせが決まるトーナメントでは、旭川大雪ボーイズと逆サイドになる見通し。秋季北海道大会で勝利したが、リーグ戦では０―８と大敗した相手だ。田頭監督は「何とか勝ち上がってリベンジしたいです」。充実度を増す打線で、雪辱を果たしての頂点を狙う。

（山口 泰史）

〇…とかち道東ボーイズは旭川道北ボーイズに８−６。登録１１人、この日の参加は１０人のチームがリーグ戦最終戦で初勝利を挙げた。１週間前に右足首を捻挫した島彗介外野手（１年）が、２回途中から６回まで４回２／３を２失点の好リリーフ。一時は追いつかれたが逆転は許さず、打線の援護を引き出した。リーグ戦初勝利に「（けがで）練習もあまりできなかったけど、勝ちたいって気持ちで何とか投げることができた。人がいなくても、自分たちはここまでできるというのを表したかった」と話していた。