◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャースが５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（日本時間１０月１日）からワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタート。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で２試合ぶりにスタメン復帰し、７回に自己最多＆球団新記録となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点。３年連続本塁打王は逃したが、ワールドシリーズ制覇へ弾みをつけた。

この日、ワイルドカードシリーズの相手がレッズに決まった。ロバーツ監督は「素晴らしいチームで、若くてハングリー。我々は彼らを軽視できない。彼らはシリーズに勝ちに来るし、今とてもいい状態だ。投手力があり、機動力もあり、優勝経験のある監督もいる。だから我々も集中し、自分たちの野球をしなければならない」と気を引き締め直した。

「（今日の試合は）とても重要だった。火曜日（３０日）に試合があるし、いい野球をして勢いを持ち込みたかった。スイッチを切って悪いプレーをして、数日後に急に良くなろうとはならないからね。我々はいい形で試合を終えたので、あとは飛行機で帰り、ドジャースタジアムで練習して火曜日に備える。ファンが我々と同じくらいワクワクして、初回から大きなエネルギーを与えてくれることを願っている」と指揮官は意気込んだ。