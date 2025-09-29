「マリナーズ１−６ドジャース」（２８日、シアトル）

３０日（日本時間１０月１日）から始まるワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）、レッズ戦の第１戦の先発投手がスネルが濃厚となった。山本は第２戦に先発する。

この日の試合後にロバーツ監督が明らかにした。

第１戦の先発について問われたロバーツ監督は「正直まだ分からないが山本がかなり有力な選択肢だと思います」と話した後、「いや申し訳ない。スネルですね。スネルが有力候補です」と自ら訂正。「まだ正式に発表する準備ができているかは分からないが、“予告”という感じだね」と話すにとどめた。

スネルはこの日の試合前、キャッチボールの後、敵地のブルペンに掃いて投球練習して調整した。一方も山本はキャッチボールや遠投などの調整のみでブルペンには入らなかった。一般的な先発投手のルーティンは登板２日前にブルペンで投球練習する。

ロバーツ監督はポストシーズンで大谷を先発投手として起用する考えを明かしており、ＷＣＳでは１勝１敗になった場合の最終第３戦のマウンドを託すとみられる。登板後の疲労が打撃に影響しないようにすることが大切かと問われた指揮官は「休養を多めに取ることが彼にとって良い方向に働いていて、実際にその効果も出ている。だからその点はしっかり考慮している」と説明。その上で「彼が最初の３試合のうちのいずれかで先発する可能性は十分にある」と話した。