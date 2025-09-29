福山雅治×大泉洋『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開日が12月24日・クリスマスイブに決定 場面写真も解禁
俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演し、TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送された連続ドラマの続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開日が、12月24日に決定した。あわせて、北の大地で事件に挑む“無敵バディ”の場面写真6点が解禁された。
【画像】冬の北海道で撮影された本作の場面写真
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は過去の事故で両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、多くの事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。護道は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務めることになる。
ドラマでは、立場も性格も異なる二人が衝突を経て信頼を築き、やがて“無敵のバディ”となるまでが描かれた。終盤で二人が実の兄弟であることが明かされると、衝撃的な展開と感動的なラストに多くの視聴者が涙した。
映画の舞台は冬の北海道。雪が高く降り積もる場所で、皆実が指を鳴らして音の反響から空間を探る姿や、紙を手でなぞって事件の手がかりをつかもうとする皆実、雪山で両手を上げて緊迫した表情を見せる護道、そして倒れる皆実に駆け寄る護道など、サスペンスフルな展開を予感させるカットが公開された。
今回の北海道ロケは、キャストやスタッフにとってかなり過酷だったという。雪深い森での撮影は気温がマイナス15度にまで下がったが、福山と大泉がユーモアを交えながら現場を盛り上げ、チームの士気を高めたという。皆実が街を見下ろす場面では、猛吹雪で視界がさえぎられる中、街並みが見える一瞬を待ち続け、撮影には5時間を要した。壮大なスケールと緊迫感を追求するキャスト・スタッフのこだわりが、迫力あるカットの数々を生み出している。
