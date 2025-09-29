ブルーロック×Pepper PARLOR♡渋谷で楽しむ限定コラボカフェ

2025年10月17日（金）から11月16日（日）まで、渋谷の「Pepper PARLOR」で大人気TVアニメ『ブルーロック』とのコラボカフェが開催されます。キャラクターをモチーフにした特別フード＆ドリンクや、オリジナルトレーディングカードのプレゼントも♡ さらにPepperがダンスで盛り上げ、作品の世界観を存分に味わえる夢のような空間です。

ブルーロックキャラを表現した限定フード

潔世一と糸師凛のエゴイストバーガー

価格：2,850円

烏旅人と氷織羊の非凡なるスパイスカレー

価格：1,950円

蜂楽廻と千切豹馬のツインパンケーキ

価格：1,850円

凪誠士郎と御影玲王の絆パフェ

価格：2,000円

フードメニューはキャラクターの個性をイメージしたラインナップ。

いずれもボリュームたっぷりで映えるビジュアル。注文ごとにオリジナルトレーディングカード2枚がもらえるのも嬉しいポイントです。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

華やかドリンクで推し活をもっと楽しく♪

潔世一（青りんごソーダ）



蜂楽廻（レモンソーダ）



糸師凛（アップル）



千切豹馬（苺カルピスソーダ）



御影玲王（グレープソーダ）



凪誠士郎（レモンティー）



氷織羊（カルピス）



烏旅人（バタフライピーティー）



ドリンクは全8種、各1,000円。ブルーロックキャラをイメージしたカラフルなドリンクが揃います。

ドリンク注文ではトレーディングカード1枚をプレゼント。推しキャラのドリンクを片手に楽しめる時間は、ファンにとって最高のひとときです♪

渋谷でブルーロックの世界を体感♡

期間中はPepperがオープニング楽曲に合わせてダンスを披露。まるでブルーロックの世界に入り込んだような臨場感を体験できます。

会場は渋谷の東急プラザ5階「Pepper PARLOR」。営業時間は11時から22時まで（状況により変更の可能性あり）。ここでしか味わえない特別な時間を過ごしてみては？

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

ブルーロックファン必見！渋谷での限定体験

渋谷「Pepper PARLOR」でのブルーロックコラボカフェは、特別メニューと限定カード、さらにPepperによるダンス演出まで、作品の世界観を丸ごと楽しめるイベントです。

2025年10月17日から11月16日までの期間限定開催なので、ファンの皆さんはお見逃しなく♡ 渋谷の街で、ブルーロックの熱気を体感してみませんか？