彼氏にしたい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 「竈門炭治郎」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、彼氏にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
2位：竈門炭治郎（かまどたんじろう）／54票
鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼殺隊に入り、強い意志と高い身体能力で目覚ましい成長を続けている主人公・竈門炭治郎。
回答者からは、「まじめで頼れるので彼氏にしたいです」（50代女性／広島県）、「真っ直ぐに大切にしてくれそう！」（20代女性／北海道）、「安定してて浮気しなさそうだから」（40代女性／福島県）、「浮ついていなくて真面目で精神力が強くてかっこいいからです」（30代女性／兵庫県）などの声がありました。
1位：冨岡義勇（とみおかぎゆう）／74票
主人公・竈門炭治郎が最初に出会った鬼殺隊士で水柱の冨岡義勇。冷静な判断力と無駄のない動きで圧倒的な強さを見せるほか、無口で無表情なため、感情が読み取りにくいクールな印象が人気です。
寡黙ながら、炭治郎の良き理解者として、妹・禰豆子とともに竈門きょうだいを支える優しさや責任感の強さ、時折見せる天然な部分とのギャップに魅力を感じる人も多いようです。
回答者からは、「見かけはクールだけど実は優しい人なのがかっこいい」（20代女性／東京都）、「言葉少なめだけど芯が強く、黙ってそばにいてくれる安心感。自分が一人の時間を大切にしたい時も尊重してくれそう」（30代女性／大阪府）、「多くを語らない、ツンデレタイプで素敵。不器用だけど強くてかっこよく、また、身内にはめっぽう優しそうで最高」（40代女性／神奈川県）、「必要以上にしつこくなく、無理をして話さなくても一緒にいてくれそうだから」（40代女性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
