「エコバッグ」（各1650円）　※価格は税込み

　「ローソン」は、9月30日（火）から、リラックマすみっコぐらしでおなじみのサンエックスとコラボした「サンエックスキャラクターズ」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。

【写真】集めたい〜！　対象のお菓子購入でもらえる「オリジナルクリアシート」

■人気のキャラクターが集結

　今回開催される「サンエックスキャラクターズ」キャンペーンは、対象商品の購入でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売を行うキャンペーン

　9月30日（火）7時00分〜10月13日（月）の期間、対象のお菓子を2点購入した人には先着＆数量限定でサンエックスのキャラクターたちが描かれた「オリジナルクリアシート」を1枚プレゼント。全4種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計4枚までもらえる。

　また、店頭では「エコバッグ」や「ミニアクリルスタンド」が販売されるほか、Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズも用意。キュートな「てのりぬいぐるみセット」などがそろい、予約期間は9月30日（火）10時00分〜11月4日（火）23時30分までとなっている。

　さらに、「ローソン」限定アートを使った「スペシャルリラッくじ」の販売や、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機で買える「オリジナルステッカー」の展開も予定している。