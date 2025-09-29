元NMB48上西怜、ランジェリー姿で圧巻のプロポーション 美ワキ＆豊満ボディ全開
元NMB48の上西怜が、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】美ワキ全開…ランジェリー姿で豊満ボディを見せた上西怜
上西は、2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。16年にNMB48の5期生として加入し、「れーちゃん」の愛称で親しまれてきた。NMB48のフロントメンバーとしてはもちろん、グラビア、ファッションモデル、アパレルプロデュースなど多方面で活躍してきた。姉は元メンバーの上西恵、いとこは上西星来。今年3月にNMB48を卒業した。
“NMB48のグラビア番長”としてグラビアシーンを席巻してきた上西が、ランジェリー姿で、美ワキ＆豊満バストなど圧巻のプロポーションを披露。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、蓬莱舞、櫻井おとの、伊織いお、本多もか、水瀬さらら、永松波留が登場する。
