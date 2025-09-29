【論考】〈10月4日の自民党総裁選に向けて〉「骨太の国家ビジョン」を今こそ示すべきとき!
国を背負うリーダーとして
「日本をどのような国にするのか。骨太のビジョンを示すとき」とは某経済リーダーの提言であり、現在の政治状況を踏まえての苦言でもある。ウクライナ戦争など各地の紛争が止まない中で、日本の使命と役割について明確な姿・ビジョンを示すべきという声が少なくない。
日本の経済的地位が低下し、「とにかく魅力ある国にしないと、企業は成長を求めて海外へ向かう」（某経済団体トップ）と憂う声もある。そんな中で自民党総裁選が10月4日に行われることになった。
本号の発売は総裁選が告示された直後で、執筆時点で出馬を表明しているのは茂木敏充氏と小林鷹之氏の2人だが、高市早苗氏と小泉進次郎氏、林芳正氏も出馬する見込み。
ただ、候補者たちの間での台詞は「これから仲間たちと相談して政策を発表する」というもの。これからの日本国を背負うリーダーとして迫力を欠いていやしないか。
日本国のリーダーを志向するのならば、「自分は日本をこういう国にしたい。内外の課題解決に向けて日本の役割はこうである」という政治哲学なり、ビジョンを示しておくべきである。付け焼刃の政策で日本国の再生ができるほど生易しい状況ではないことを肝に銘じるべきだ。
若者の政治離れも
「国を語る政治家がいなくなった。1人2万円の給付など目先の政策ばかりが目立ち、将来の日本の姿を見据えた上で、国民にも耳の痛い政策を訴える覚悟が求められる」という声は多い。
ややもすると、国民ウケを狙っての減税策やバラまき策ばかりが先行し、人口減、少子化・高齢化という流れの中で、どうすれば日本の成長を担保できるのかという政策論議が聞かれない。
そうした政治が続く中で、若者の政治離れも広がる。某スタートアップの経営者（29歳）は「自分たちの払う年金や社会保険料が若い世代にどう跳ね返ってくるのかも分からない。
高齢化問題ばかりが焦点となり、日本の展望・道筋が見えない。それで若い世代は今の政治から離れていくのだと思う」と答える。
いま日本の国民負担率（税金と社会保険料の負担）は46％。つまり〝五公五民〟の状態。社会福祉が進む北欧などと比べると低い負担率だが、国民の間では物価上昇が続く中で重税感がある。北欧では国民負担率は高くても1人当たりGDP（国民総生産）は日本より遥かに高い。
国民の幸福感、生き甲斐が高いのはなぜかという論考も必要だ。
その意味で、政治のリーダーは真剣に国のあるべき姿を国民に発信し、国民の側もまた〝権利と義務〟の関係を考え直さなければならないときを迎えている。
人と人のつながりや環境問題を含めて、本来、中長期的思考を持っているはずの日本である。そういう日本の良さを、この厳しい環境下においてこそ発揮すべきときではないか。
市場の反応を注視すべきとき
日本の再生を図り、地方創生を実現していくことに加え、混沌とする国際秩序をどう立て直していくかという分岐点に今はある。
「100年に一度の時代の変革期」というときである。
いま、米トランプ政権の高関税策が世界経済に影響を与え始めている。これまでは高関税策が世界経済を縮小させ、そのことが経済の縮小を進め、〝スタグフレーション（不況下の物価高・インフレ）〟を招くのではないかと見られてきた。
しかし、メーカー側が関税上昇分を自己負担して何とか凌ぎ、業績を維持しているのが現状。株価も今のところ順調だ。しかし、各国で自国第一主義が浸透し、国民のウケを狙ってのバラまき政策で財政負担が増し、国債の信認低下という現象が表れ始めている。