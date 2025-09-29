◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せたが、あと１発が出ずに、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続本塁打王とはならなかった。ドジャースはア・リーグ西地区王者のマリナーズに快勝して、５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタートする。

２戦先勝で行われるワイルドカードシリーズの対戦相手は、中地区でレギュラーシーズン最終戦にしてポストシーズン進出を決めたレッズに決定。ドジャースはレッズに今季、５勝１敗と勝ち越し。最終日まで争っていたメッツは３勝４敗だったことを考慮すると、比較的相性のいい相手となった。

だが、大谷にとっては相性が最悪の最大の敵だ。今季はレッズ戦全６試合にスタメン出場したが、２５打数３安打３打点の打率１割２分で本塁打なし。今季対戦したナ・リーグの１４チームの中で本塁打を放っていないのはレッズだけで、打率もナ・リーグ１４球団の中でワーストだ。

通算でも２本塁打のみで、ドジャースを含めたこれまで対戦した３０球団の中で最少。打率６８打数１４安打の打率２割６厘もワーストで、１４安打も古巣のエンゼルス以外の２９球団では最少だ。

この日は５５号など３安打を放つなど好調で、ロバーツ監督も「９月はファンタスティックだった」と言うほど、調子は上向き。球団史上初のワールドシリーズ２年連続制覇へ向けて、最大の敵を倒して勢いに乗りたいところだ。