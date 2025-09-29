◆高校野球秋季大会 ▽北海道小樽地区代表決定戦 北照３−１小樽双葉（２８日・小樽市営桜ケ丘）

６地区で代表決定戦が行われた。小樽地区の北照は３―１で小樽双葉を下し、５年連続の全道切符獲得。背番号１０の右腕・島田爽介（２年）が９回６安打１失点９奪三振で公式戦初完投勝利を挙げると、打っても決勝打となる先制の２点適時打を放った。全道大会は１０月１２日に大和ハウスプレミストドームで開幕する。

北照の“秋男”島田が、ライバル撃破に貢献した。１４１球を投げ抜き「もう一段階ステップアップできるのでうれしい」と、喜びをかみしめて校歌を歌った。

昨秋から公式戦を経験してきたが、今春、夏はメンバー外。体づくりから見直し、再起を図った。バスで往復していたグラウンドから寮までの道のりを片道約４５分ほどかけて走るように変更。また、１日最大３個食べることもあった大好物のシュークリームを控えるなど、食生活も改善した。約３か月で体脂肪率が２２から１６パーセントまで減り、課題だった球威がアップ。この日は要所で力強い直球を投げ込み、ねじ伏せた。

東京都出身だが「暑さが苦手です」という右腕。これまでも夏以降に調子を上げることが多く、「涼しいので秋は得意」。ドーム開催でさらに気温が下がる全道で本領を発揮する。

（島山 知房）