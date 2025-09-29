◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せたが、あと１発が出ずに、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続本塁打王とはならなかった。ドジャースはア・リーグ西地区王者のマリナーズに快勝して、５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタートする。

試合後、ロバーツ監督は３０日（同１０月１日）から本拠地でレッズと２戦先勝で行われるワイルドカードシリーズの先発投手について言及。初戦先発については「山本かスネル」と言ったが、山本は前回登板が２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、第１戦はこれまで１度もない中４日となることから現実的ではなく、第１、２戦目はスネル、山本が先発し、第３戦までもつれた場合は大谷が登板することが濃厚だ。