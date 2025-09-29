本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（確報値）（7月）14:00
予想 105.9 前回 105.9（景気先行指数)
予想 113.3 前回 113.3（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00
予想 -14.9 前回 -14.9（ユーロ圏消費者信頼感)
ユーロ圏景況感指数（9月）18:00
予想 N/A 前回 95.2 （景況感指数)
【米国】
中古住宅販売成約指数（8月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
※予定は変更することがあります
