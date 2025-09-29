【日本】
景気動向指数（確報値）（7月）14:00
予想　105.9　前回　105.9（景気先行指数)
予想　113.3　前回　113.3（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00
予想　-14.9　前回　-14.9（ユーロ圏消費者信頼感)

ユーロ圏景況感指数（9月）18:00
予想　N/A　前回　95.2 （景況感指数)

【米国】
中古住宅販売成約指数（8月）23:00
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

※予定は変更することがあります