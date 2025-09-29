自民党総裁選（１０月４日投開票）の立候補者５氏は２８日、ＮＨＫ番組に出演し、少数与党下での野党との向き合い方などを巡り主張を展開した。

読売新聞社の情勢調査で上位争いを演じる小泉進次郎農相と高市早苗・前経済安全保障相、林芳正官房長官の３氏は、連立の枠組み拡大に向けた野党との協議に強い意欲を示した。

小泉氏「最後はトップ同士の判断も」

小泉氏は「政治の安定を考えれば連立（拡大）が一番だが、我々が『この党がいい』『この党はダメ』と言える立場ではない」と述べた。日本維新の会と良好な関係を築くが、選択肢は限定せずに、連立の可能性を探る立場を示したものだ。小泉氏は、連立合意の実現に向けて「最後はトップ同士の判断も極めて重要な局面だ」とも強調した。

高市氏「最初の組閣から加わってもらう」

衆参両院で少数与党にあるため、臨時国会での首相指名選挙前に連立協議が行われる可能性もある。高市氏は「首相指名まで（の連立合意）となったら大変だが、すぐ動いてチャレンジする。最初の組閣から加わってもらう」と語った。交渉に際しては「財政に関する考え方は肝になる」と述べ、積極財政路線で一致できる野党を重視する考えを説明した。

林氏「政策合意を同時に進めるのが大事」

林氏も首相指名選挙までの実現が「望ましい」としつつ、「そこでできなかったら終わりではなく、連立交渉と、（個別）政策の合意を同時に進めていくことが大事だ」と指摘した。

茂木敏充・前幹事長は「最低でも（来年の）通常国会が始まるまでには詰めたい」と述べた。小林鷹之・元経済安保相は「連立を目指すが、連立ありきではない。自民党の考え方をある程度共有してもらえる政党でないと、なかなか難しい」と慎重さもにじませた。