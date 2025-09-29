¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤ÙÀ¯¼£²È¤Ï¡Ä¡×60ºÐÇÐÍ¥¤¬»ä¸«
¹âÃÎ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤Ê¤É¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¯³¦¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ë¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢»²¹ÍÎãÊ¸¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¡×µ¿ÏÇ¤¬25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊóÆ»¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¾®Àô»á¤Ï26Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»ÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£¡Ö»²¹ÍÎã¤ÎÃæ¤Ë°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤¬¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢°ú¤Â³¤¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È°ú¤Â³¤¡¢ÁíºÛÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿
¹âÃÎ¤Ï16Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Ç¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸åÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£