日本は異常…？ なぜ、いまだに入院時に「身元保証」が必要なのか「あまりに古い実態」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

入院時に「保証人」はいなくてもいいのか?

入院に際して「保証人」が絶対に必要なのか。実は「そうではない」ということを記しておきたい。

厚生労働省医政局医事課長から各都道府県衛生主管部（局）長宛てに「入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する」という「通知」が出されている。

また、ここ数年で身寄りのない高齢者に「身元保証」や、死後の葬儀・埋葬、死後事務をおこなう団体や会社が一気に増えているため、2024年4月19日に国が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン（案）」を提示し、パブリックコメントを求めたうえ、同年6月に正式な「ガイドライン」が公表された。

「案」が出されたとき、それを受けて朝日新聞に「入院時に『身元保証必要』、もうやめよう」というタイトルで、英米法や高齢者に関する法律に詳しい東京大学名誉教授の樋口範雄氏のコメントが掲載された（2024年6月3日朝刊）。

その記事で樋口氏は「身元保証法という法律は昭和の初期にできたのですが、対象は雇用関係だけです。しかもそれ自体が古い概念です。借金するとき、ものを担保にするのが普通なのですが、日本はずっと人的保証を使ってきた。多くの国ではそんなことはありません」「日本の場合は公的な医療保険があって、医療費も大半は医療保険でカバーされます。であれば、人的保証はいらないでしょう。まずは身元保証はもうやめましょうと国が宣言するべきです」と話している。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」