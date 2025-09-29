パラオを襲った「米軍による大空襲」…新聞社も被爆し、1万人以上の死者が出た実態

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

パラオ島

ミクロネシア諸島のパラオには1922年に南洋庁が設置された。それ以降、この島には日本人移民が急増した。

筆者も、町のあちこちで日本統治期の建物を目にした。南洋庁パラオ支庁舎はパラオ最高裁判所に、南洋庁パラオ医院本館はパラオ・コミュニティ・カレッジになっている。日本放送協会パラオ放送局や日本学術会議が設置した熱帯生物研究所などは、民家として残っている。

1942年12月26日、パラオ諸島コロール島で発行していた「南洋新報」も、大毎・東日の傘下に入り、中島秀雄が社長として着任する。従業員五十余人で新聞が発行された。

しかし、翌々年の3月、米軍による大空襲によって、この新聞社は被爆し、また住民の根こそぎ動員の影響もあって、事実上発行停止となった。このとき、パラオの死者は1万人以上に達している。南洋新報社の社員は、銃爆撃と飢餓、感染症によって11人が戦病死、不明者7人と報告された。

社長の中島秀雄および生き残った社員のうち18人は、コロール島からサイパン島やペリリュー島に移動しようとした。しかし、玉砕の島となった「報道不可能な所」に移ることなど許されなかった。そのため、残った社員はパラオ本島に移ってガリ版印刷を継続するが、それも8月で中止となる。

その後、社員の一部と印刷機は、フィリピンに渡って、「マニラ新聞」の発行に供されることになった。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

