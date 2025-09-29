福山雅治×大泉洋『映画ラストマン -FIRST LOVE-』、公開日は12.24に決定 最強バディの場面写真も到着
福山雅治が主演を務め、大泉洋が共演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開日が12月24日と決まった。併せて、北の大地で事件に挑む無敵バディの場面写真6点が解禁された。
【写真】福山雅治＆大泉洋、名バディに何が!? 『映画ラストマン -FIRST LOVE-』場面写真
本作は、2023年4月期のTBSテレビ日曜劇場枠で放送された福山主演の連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』の映画版。北の大地で繰り広げられる無敵バディの新たな物語となる。サブタイトルに「FIRST LOVE」とあるように、皆実の“初恋”、皆実と心太朗の兄弟“愛”など、さまざまな“愛”も描かれる。
皆実広見（福山）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた、すご腕の特別捜査官。そして交換留学生として米国からやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）。肩書も性格も全く異なる二人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。
先月からスタートした毎月最終月曜“ラストマンデー”企画の第二弾となる今回は、北の大地で難事件に挑む皆実と心太朗のバディを写した場面写真が初解禁。
本作の舞台となるのは、冬の北海道。雪が高く降り積もる場所で皆実が指を鳴らし、音の反響で空間を確かめる、ドラマからおなじみの場面や、紙を触り、触覚を駆使して事件の手がかりを得ようとする皆実、雪山で両手を上げ緊迫な面持ちの心太朗、そして苦しそうな表情で倒れる皆実と駆け寄る心太朗など、サスペンスフルな展開を予感させる場面写真6点が解禁された。
今回のロケ撮影はキャスト・スタッフにとってはかなりハードだったようで、雪深い森の中のシーンを撮影した日は、気温がマイナス15度。それでも、どんな極限の現場でも動じずユーモアを忘れずに乗り越える福山と大泉がムードメーカーとなり、現場の士気は高まる一方。
また皆実が街を見下ろすシーンは、何度も猛吹雪が発生してしまい、街並みが見えるベストなタイミングを待って撮影するのに5時間も要したとのこと。壮大なスケールと緊迫感のある画を追求するキャスト・スタッフのこだわりにより、迫力のあるカットが紡がれていった。
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。
