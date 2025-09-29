「楽ちん重視派」の大人へ！【ハニーズ】1枚で即おしゃれ♡「優秀オールインワン」

忙しい毎日、あれこれ考えず楽しておしゃれしたい！ そんな大人のニーズに応えてくれるオールインワン。【ハニーズ】では、楽ちんおしゃれが目指せつつ着心地にも期待できる「優秀オールインワン」が登場しています。そこで今回は、おすすめのオールインワンとその着こなしをピックアップ。オンオフ問わず使いやすそうなので、ぜひチェックしてみて。

肩フリルでさりげなくおしゃれ

【ハニーズ】「肩フリルオールインワン」\3,980（税込）

肩にさりげなく施されたフリルがキュートな1枚。とはいえ全体的にはシンプルなデザインなので、かわいくなりすぎずに着こなせそうです。ゆったりとしたシルエットで「着心地も楽らく」（公式サイトより）に感じられるほか、ボトムス部分までしっかりと幅広シルエットなので、気になる腰から脚にかけての体型カバーにも期待。ブラウンやチャコール、ブラックと秋冬にマッチしやすい3色展開です。

トレンドのブラウンカラーでコーデに変化を

今年らしさの出るブラウンカラーをチョイスすれば、オールインワンコーデにも新鮮さを添えられそう。肩フリルのオールインワンに、さらにフリルブラウスを合わせて甘さをもうひとさじプラス。パンプスとアニマル柄のファーバッグを合わせることで、ほどよいスパイスとシックさをきかせた大人のコーデに仕上がっています。少し肌寒くなってきたら足もとをショートブーツにチェンジするのもおすすめ。

インナーで遊びをきかせたいVネック

【ハニーズ】「Vネックオールインワン」\3,980（税込）

Vネックタイプのオールインワンは、長めのショルダーベルトとバックルがカジュアルなアクセントに。きれいめな雰囲気のカットジョーゼット素材なので、ブラウスやシアー素材のニットを合わせればドレッシーなスタイルにも対応できそう。前後Vネックですがどちらも深めなので、インナーを主役にしたコーデも作りやすいはず。こちらも「ストレスフリーな着心地」「着脱もラクラク」（公式サイトより）とその楽ちんさをプッシュされています。

シンプルさを際立たせるクリーンなコーデ

クラシカルな雰囲気が漂うチャコールグレーは、かっちりとしたニットやブーツと合わせるのもおすすめですが、あえてカジュアルなアイテムと合わせることでもクリーンな着こなしに。あたたかみのあるハイネックトップスを合わせれば、上品でシンプルな秋冬コーデが完成します。ウエストまわりにゆとりがあるデザインなので、分厚いニットやゆったりとしたニットを合わせても着ぶくれしにくく使いやすそう。

