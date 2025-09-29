◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽明大３−０慶大（２８日・神宮）

まだまだこれからだ。慶大ベンチの誰もが諦めることなく、最後まで食らいついた。０−３で迎えた９回。２死走者なしからチャンスを作り、二、三塁。堀井哲也監督は代打に市橋慶祐（２年＝小野）を送った。だが、三ゴロでゲームセット。明大の５投手の前に得点することはできず、完封負けに終わった。法大戦、明大戦と２カードを終え、１勝４敗１分けの勝ち点０。厳しい現実があった。

「点がなかなか取れなかった。投手陣もよく我慢してくれたが、点が取れなかったことに尽きる」。堀井監督は結果を受け止めた。

今後の戦いを見据え、指揮官は大きな決断をした。前日の明大１回戦で「３番・三塁」だった渡辺憩（２年＝慶応）と「５番・一塁」だった中塚遥翔（２年＝智弁和歌山）をベンチ入りメンバーから外した。

ともに２年生ながら、経験もあるバットマンだが、前日の１回戦は攻守に精彩を欠いた。中塚は今季、１１打数１安打と本来の打棒が鳴りを潜めている。その意図について、堀井監督はこう説明した。

「渡辺に関しては、春から（捕手から三塁へ）コンバートしたポジションがうまくいかなくて、申し訳ないと。自信をつけるまで、いろいろ考えようと。中塚もそうですが、陣容からして、外れるという選択肢もあると。昨日、別々に話しました。２人とも野球選手として、越えて欲しい壁、ハードルがある。そこは２人とも、前向きに捉えてくれていると思っています」

さらなる成長を願っての荒療治。新戦力に懸けたが、開幕から４試合３６イニング自責０の明大投手陣は手強かった。攻略はかなわなかった。

だが、下を向いている時間はない。１０月４日からは東大戦に臨む。プロ志望届を提出した４番の常松広太郎（４年＝慶応湘南藤沢）は２３打数９安打の打率３割９分１厘、６打点と好調だ。「常松が成長して、４番に座ってくれている。その前後をしっかり固めて、点を取れる状態にしていきたい」と堀井監督。チーム一丸で、巻き返す。（加藤 弘士）