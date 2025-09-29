なぜ硫黄島は「見捨てられた」のか…ジャーナリズムとアカデミズムの反省

戦後80年、いまだ民間人が原則上陸禁止の島がある。硫黄島である。

いまだ旧島民は帰れない。いまだ戦地や荒廃のイメージをもたれている。

「いまだ……」がつきまとう硫黄島とは、どんな島なのか。この島をめぐって、何が起きたのか。多くの人が知らないことは何だろうか。

このたび、北海道新聞記者の酒井聡平氏が、硫黄島旧島民たちが帰れない問題（帰島問題）について徹底的に掘り下げたノンフィクション『死なないと、帰れない島』を上梓した。

その酒井氏が「硫黄島を『地上戦史観』から解放した名著」と呼ぶ『硫黄島 国策に翻弄された130年』著者で明治学院大学教授の石原俊氏と対談をおこなった。

新聞記者と社会学者、二つの視点から、なぜ硫黄島が「こうなってしまったのか」が見えてくる――。

（撮影：三浦咲恵）

硫黄島観がガラガラと崩れた瞬間

酒井：私は石原先生の講演を聞くまで「硫黄島＝地上戦」のように思っていました。先生は地上戦前の島民の話と地上戦後の島民の話をされていた。そのとき、私の硫黄島観がガラガラと崩れたんです。もっと広い視点で硫黄島を取材していこうと決意をした瞬間でした。

石原：『硫黄島 国策に翻弄された130年』は、硫黄島を「地上戦史観」から解放しないといけないという思いで書きましたのでとても嬉しいです。多くの人が地上戦しか知らない。自衛隊の基地があり、全島を管理していて、誰も入れないレアな島。長らく日本社会ではこの二つしか知られていなかったわけです。やはりそれを変えないといけないと思っていました。

酒井：私は硫黄島関連の書籍をだいたい読みましたが、硫黄島のアカデミズム／ジャーナリズムの世界は、完全に石原前／石原後で分けられると思います。『硫黄島』以後の新聞報道はガラッと変わりました。その象徴が今年4月の天皇皇后両陛下の行幸啓です。どの新聞社も島民の歴史を報じました。画期です。

石原：本来であれば、硫黄島民から見る世界観を当事者が打ち出せればベストだった。個々人では生活に根ざした戦前の島の経験、戦時強制疎開の経験、戦後故郷を失って全国各地に離散して生活した経験などを残せたはずです。ただ、島民側からそうした歴史認識を社会に向けて広く問うことができてこなかった。一世はどんどん亡くなっていく。私は2007年から硫黄島旧島民のインタビューをしていたのですが、このまま待っていたら硫黄島民の経験が忘れ去られていくという危機感がありました。そこで、日本やアジア太平洋の近現代史の中で硫黄島の歴史を位置付けるべく新書を書いたのです。

酒井：私は1976年生まれ、先生は1974年生まれ。ほぼ同世代です。我々の共通項は一世世代、戦争当事者世代からギリギリ話を聞けた世代です。戦後90年には当事者がいなくなるかもしれませんから、私も同じ危機感を共有しています。一世の話を聞かないと世の中から忘れ去られてしまうんじゃないかとの思いで、『硫黄島上陸』『死なないと、帰れない島』を世に出すことができました。

なぜ硫黄島を研究するのか？

酒井：そもそも先生はなぜ硫黄島を研究するようになったんでしょうか？

石原：私はもともと小笠原群島（父島・母島など）の歴史研究をやっていました。父島にはいわゆる欧米系島民と言われる人たちが幕末期から住んでいて、かれらは明治維新後に日本人・日本国民に組み込まれました。その子孫が現在でも父島にいます。その人たちの150年、200年の近現代史を研究するのが大学院生のときからのテーマでした。1944年に強制疎開があり、戦後は米軍の占領があって父島母島硫黄島の島民のほとんどは故郷に帰れなくなりました。1968年に硫黄島を含めた小笠原が返還された後、父島母島の人たちは帰ることができた。ところが硫黄島旧島民は帰れなかった。このことにきちんと向き合おうと考えて、硫黄島を調査研究しようと思ったのです。

酒井：日本を見渡したら、小笠原に限らず、戦後帰れなくなった人は多くいます。北方領土にも、樺太にも。だから国民の中で「戦争で帰れなくなったのは仕方ない」と同情論が広がらなかった……。

石原：北方領土と硫黄島は非常に似ているところがあると思います。先住民を押しのけて植民者として住んだわけでもなく、北方領土に移住入植したアイヌを含めて、島民たちが開拓者です。にもかかわらず、安全保障上の理由によってずっと帰れない。これは不当ではないか。しかも、現在の日本領で起きていることです。このことは広く日本社会に共有すべき事実だと思いました。

私は『死なないと、帰れない島』で10回ほど取材をお受けしましたが、最後の方でジャーナリズムとアカデミズムがさぼってきた責任があると思っていると、自戒を込めて述べました。なぜもっと早く、島民の経験に注目してインタビューや資料収集をおこない世に発信してこなかったのかと――。

メディアが硫黄島に注目しなかった理由

酒井：ジャーナリズムの世界では、断片的に取材して記事を書く人はいたけれど、継続的に取材される人はほとんどいませんでした。『死なないと、帰れない島』では、島民一世の証言を掲載していますが、以前からジャーナリズムが力を注いでいたら、鮮明な記憶から出てくる語りを詳細に残せたはずです。

私は帰島問題について1950年代以降の記事をほとんど読んでいます。その頃のジャーナリズムは一定程度の役割を果たしていたという印象です。しかし、1980年代を境にぱたっと途絶えます。

石原：沖縄や小笠原問題と一緒に発信していた時代は、報道への訴求力が大きかったと思うんです。1968年の返還までは、小笠原問題としてやっていた。二世を含めると小笠原硫黄島関係者は5万人くらいの規模だった。さらに沖縄復帰運動（50万〜100万人規模の運動）と連携できていた。それらを合計すると、無視できない存在感、世論への訴求力があったのです。

酒井：沖縄や北方領土や樺太に比べたら、硫黄島旧島民は最大でも1000人規模ですから、他の戦後未処理問題よりも声が小さい。だから他の問題を優先してしまった。メディア側の完全な言い訳ですが、そういう事情もあったのかもしれません。

石原：先に父島母島が帰れるようになってしまったので、硫黄島だけでどうするんだという話ですよね。1984年の「帰島居住は困難」という審議会答申・閣議決定までに、島民一世・二世ら当事者とジャーナリズムやアカデミズムが連携して、硫黄島問題独自の歴史認識・状況認識を作ることができていたら、状況は違っていたかもしれないと思います。

酒井：硫黄島は現在に至ってもメディアが上陸できない島です。自衛隊航空基地があるからと、視線が完全に遮断されてしまっている。火山活動の影響で危ない――そうした国の方便をメディアはそのまま受け入れてしまったという反省があります。それに抗ったのが毎日新聞記者の栗原俊雄さんです。

石原：近年では栗原さんがいますが、これまでのジャーナリスト・記者の方々は短期で終わっていました。現地に行けないですからね。ただ、逆転の発想をすべきでした。一世は北海道から沖縄まで日本国内に住んでいるわけですから、その人たちの証言を集めるだけでも報道や研究につながったはずです。

酒井：私が新聞社に入ってから教育を受けたのは、マジョリティよりもマイノリティだと。とにかく少数派の声を取材するように叩き込まれました。にもかかわらず、少数者である島民の問題に目が向かなかったのは不思議です。

石原：社会学者もやはりマイノリティに目を向けようということを教育されます。当事者に話を聞いたり、生活の場に行って観察したりせよと。硫黄島の場合、現場は島自体ではなく、それぞれの本土の居住地です。そこへ足を運び、観察して話を聞く人がほとんどいなかった。

酒井：先生は社会学者だから『硫黄島』が書けたのでしょうね。硫黄島に関しては村役場の公文書が燃え尽きてしまって何もない。であれば、フィールドワークで話を聞きに行こうというメンタリティが働いたところがすごいです。

石原：酒井さんは『硫黄島上陸』『死なないと、帰れない島』で公文書に依っています。でも当事者に話を聞くことをまず大事にされている。聞き取りと公文書とを突き合わせて、なんとか歴史像を作っていくという手法は、社会学とも近いと思います。

酒井：硫黄島を巡って思うことがあります。石原先生がアカデミズムの世界で硫黄島島民の視点で通史を明らかにされた。その後、芥川賞作家の滝口悠生さんが『水平線』で島民の生活を生き生きと描いた。それらに私は刺激を受け、一世の方々の証言と公文書をもとにノンフィクションという形で世に出すことができました。アカデミズムから文学、そして報道にバトンが渡される。こうした越境的な事例は稀有でしょう。引き続き、石原先生や滝口さんと連携していければと思っています。

