¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û£Õ£±£¸»ø¤Îº¸ÏÓ¡¦²¼½Å¸¿µ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ä½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ»»º»Ò¤Î³èÌö¤ÎÎ¢Â¦
¡¡²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£±£´Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³£²²ó£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡½£±£¸Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î£²£°¿Í¤Ë£²¿Í¤ÎÆ»»º»Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£²ÃÆ£¹°»ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¶üÏ©»Ô½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¦²¼½Å¸¿µ¡Ê·òÂç¹âºê£³Ç¯¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡££²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢·×£·²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£³èÌö¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¶üÏ©¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆáÇÆ¤Ç¡¢£±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡½¡£²¼½Å¤Ï²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÆáÇÆ¤ÎµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££¹·î£±£³Æü¡¢ÂæÏÑÀï¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¼êÇï»Ò¤Ïµå¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤À¤È»×¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥¦¥Á¥Ê¥ó¥Á¥å¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£±£¸ºÐ¤¬»Ï¤Þ¤ëÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¶¯Å¨¡¦ÂæÏÑ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â»ý¤ÁÌ£¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤â£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¹ÆÀÅÀ¤È±ç¸î¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡££³²ó¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡£ÀèÈ¯¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¤Î¥¥å¡¼¥ÐÀï¤Ç¤Î£´²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡££²Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡£·òÂç¹âºê¤Ïº´Æ£Î¶·î¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤Î£²Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¤¬¡¢²¼½Å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º±þ±çÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¡££²¿Í¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Éð´ï¡££²Ç¯²Æ¤«¤é£³µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¡Ê£¶£¸¡Ë¡áÁ°ÆüÂç»°´ÆÆÄ¡á¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£²¼½Å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ßÄù¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¿ÊÏ©¤Ï¿Ê³Ø¤ò´õË¾¡££´Ç¯¸å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë²ç¤ò¸¦¤°¡£¹â¹»¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÂç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¡½¡£Ì´¤Ï¹¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡£
¡¡¢¡²¼½Å¡¡¸¿µ¡Ê¤·¤â¤·¤²¡¦¤±¤ó¤·¤ó¡Ë£²£°£°£·Ç¯£¹·î£±£³Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£Èþ¸¶¾®£³Ç¯¤«¤éÈþ¸¶¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Èþ¸¶Ãæ¤Ç¤Ï¶üÏ©¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££²Ç¯²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¤Ï£±£°¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Î·²ÇÏÂç²ñ¿·µÏ¿¤òÃ£À®¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡ÛÅ·Å¨¤ÏºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½à·è¾¡¤Î²£ÉÍÀï¡£²¼½Å¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£´²óÅÓÃæ¤ò£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÀÐ³À¸µµ¤¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤â¡¢£±¡½£µ¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢¥»¥ó¥Ð¥ÄÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÇË¤ì¤¿¡£¤½¤Î²£ÉÍ¤«¤é¤Ïº£Âç²ñ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î£²£°¿ÍÃæ¡¢£´¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²¼½Å¤Ï¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¤äº¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¤é¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°¤Éô¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¾å¼ê¤µ¤ä¡¢¼èºà¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡£³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹â¹»»ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿Ê³Ø´õË¾¡£³Ø¹»¤Ï°ã¤¨¤É¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢å«¤¬¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¼½Å¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀÑ¤ó¤ÀÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÌîµåÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¤¤¤Ä¤«¸Î¶¿¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ø¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¡£