マリナーズ戦で55号

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録も更新。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、ナ・リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。試合後のインタビューでは、疑問すら抱いた同僚の活躍を称えた。

レギュラーシーズン最終戦で、去年の自分を超えた。7回2死走者なし、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にかっ飛ばした。どよめきの中、打球は中越えの55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、ベンチ生還後は笑顔も見せた。

試合後、グラウンドレベルで受けたインタビューでは、同僚のピッチングへの驚きを口にした。今季限りで引退するクレイトン・カーショー投手が6回途中4安打無失点、7奪三振の快投。大谷は「本当に引退するのかな？ ってくらい素晴らしいピッチングでしたし、まだまだできるんじゃないかな？ と思わせるくらい素晴らしい投球だったと思う」と笑顔で絶賛した。

自身の本塁打については「それだけ打てればチームが勝つ確率が上がると思うし、今日は今日として、自己ベストを更新できたのはいいこと。明日から切り替えてポストシーズンに向かいたい」とコメント。「最後の最後までチーム一丸で戦いたいですし、シアトルの3戦も素晴らしい内容。この勢いをポストシーズンにぶつけたい」と話した。



