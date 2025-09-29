「神風特攻隊」に尊崇の情を抱いていた安倍晋三と、保守政治家・中曽根康弘との「決定的な違い」

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

優しく、そしてナイーブ

第1次安倍政権は、政策的な成果を出しつつも、発足直後から、スキャンダルにまみれ、苦しい政権運営が続いた。そして、その対応には、ナイーブな面が目立った。

それは、「小泉さんは劇薬。私は漢方薬。じわじわ効き、気付いたら、かなり成果が出ているラインでいきたい」（2007年3月9日・参院予算委）という言葉が象徴していた。小泉の「劇薬」戦略で離党に追い込まれた郵政造反組の議員たちを、安倍は、首相になって間もなく、2006年12月に復党させたのだ。郵政民営化に賛成することが条件だった。しかし、それでは大騒ぎをして郵政民営化の是非を問うた2005年の選挙を有名無実化することになるではないか。復党させた安倍、信念を曲げて復党した議員、双方に批判の声が上がった。

私は本書の出版にあたり、安倍の側近中の側近であり、官邸官僚のトップだった前出の今井に直接会い、先に引用した「中央公論」の対談内容などについて確認した。その際も、今井はこの復党を「致命的失点」とした上で、「彼らを復党させるなら、改めて選挙で民意を問うべきだった」と述べた。

この復党を境目にするかのように、不祥事が相次いだ。基礎年金番号に統合されていない年金記録約5095万件の、いわゆる「消えた年金問題」が発覚。また架空の事務所費を政治資金収支報告書などに計上した、いわゆる「事務所費問題」などで、多くの閣僚がドミノ式に辞任した。

安倍の対応は後手に回り、釈明に追われ続けた。農水大臣だった松岡利勝が自殺し、病院に見舞った時の安倍の表情は憔悴しきっていた。「闘う政治家でありたい」と豪語していた安倍だが、危機管理の甘さと、弱々しさばかりが目立った。それは性格的な優しさ故の、落とし穴だったのかもしれない。

言動もしばしば情緒的で、感情的だった。この点は、小泉とよく似ているが、安倍の言葉は、より国家主義的な色彩を帯びる。『美しい国へ』に出てくる「神風特攻隊」の話がそれを象徴している。少し長いが、引用してみよう。

「自らの死を意味あるものにし、自らの生を永遠のものにしようとする意志もあった。それを可能にするのが大義に殉じることではなかったか。彼らは『公』の場で発する言葉と、『私』の感情の発露を区別することを知っていた。死を目前にした瞬間、愛しい人のことを想いつつも、日本という国の悠久の歴史が続くことを願ったのである。

今日の豊かな日本は、彼らがささげた尊い命のうえに成り立っている。だが、戦後生まれのわたしたちは、彼らにどうむきあってきただろうか。国家のためにすすんで身を投じた人たちにたいし、尊崇の念をあらわしてきただろうか。

たしかに自分のいのちは大切なものである。しかし、ときにはそれをなげうっても守るべき価値が存在するのだ、ということを考えたことがあるだろうか」（107〜108頁）

安倍の言うことに納得できる部分もある。今の平和は戦没者の犠牲の上に成り立っている。もちろん、極限の選択を迫られ私情を乗り越えて命を捨てた特攻隊員は、尊崇されるべきだ。私自身も、彼らが両親たちに送った遺書を読み、幾度となく涙を流した。

「しかしながら」である。かつて海軍で実戦を経験し、弟が戦死した、元首相の中曽根康弘は、政治家は「歴史法廷の被告席に座っている」と語った。特攻とは、司令官自らが「統率の外道」と言いながら、航空機によるだけで約4000人ともいわれる若者の命を犠牲にした作戦だ。

まだ二十歳にも届かない多くの若者も、未熟な訓練のまま突入して命を失った。この特攻を命令した軍部指導者はもちろん、黙認した政治家は、「歴史法廷の被告」として、どう裁かれるべきなのか、我々は、どう裁くのか。安倍が特攻隊員に尊崇の情を抱く気持ちは分かるが、それと同時に、中曽根が問いかけたような、リーダーとしての歴史的な検証が必要なのではないか。

保守政治家、中曽根康弘との決定的な違い

中曽根も時には「右翼」と呼ばれ、憲法改正が一貫した主張だった。一方で、「やるべからざる戦争であり、大失敗の戦争」（『天地有情』62頁）と反省し、「もう戦争はこりごりだという国民の思いに理解を持った人間でなければ、民衆の協力を得て、改憲など出来るわけがありません」（『自省録』249頁）と自戒している。歴史的な問題を扱う政治には、このバランス感覚が求められるということだろう。

そう考えると、「大義に殉じる」や「悠久の歴史」という言葉も、政治家は本来、もっと慎重に扱わなければなるまい。東条英機による「戦陣訓」は、「生きて虜囚の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」という一節が有名だが、その前には、こう記されている。

「死生を貫くものは崇高なる献身奉公の精神なり。生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし。身心一切の力を尽くし、従容として悠久の大義に生くることを悦びとすべし」（太字筆者）

この訓示は一般国民にも徹底された。東京日日新聞社と大阪毎日新聞社は、1941年に、『解説 戦陣訓』という冊子を発行し、「『戦陣訓』の大文章は、帝国軍人の守るべき大則を明示したものであるのみならず、一般国民にとつても、行くべき大道を示した『国民訓』である」と煽った。戦陣訓の通り、「悠久の大義」に生きろと言われ、沖縄などで多くの住民が集団自決に追い込まれたことは周知の事実だ。

安倍は、「個人の自由を担保しているのは国家なのである」（『美しい国へ』63頁）と言う。これは、国家が安心と安全、秩序を保つから、人間は自由に生きることができるという意味で、「国家による自由」を語っている。そのかわり、人間は義務を負う。だから安倍も、「国家の保護を受けられるということは、裏を返せば、個々人にも、応分の義務が生じる」（同前64頁）と言っている。しかし、これは人間の自由の半分でしかない。人間の自由には、「国家への自由」と「国家からの自由」が表裏一体であることが、基本的な人権論の根本だ。近代社会思想史の基礎である。

実際に、自由と安全を守るものが、国家だけではないことを、大震災や、新型コロナの脅威を経験した我々は、理解したのではあるまいか。政府の支援が届く前に、人々を守ったのは、身近な医療機関や民間企業であり、教育機関、輸送機関、そして隣近所のコミュニティなど、様々な主体が存在することを知ったはずだ。

もちろん、国家が果たす役割は大きい。武力による紛争になるほど、暴力装置としての国家が前面に出ざるを得ない。その国家を、国民が守るということも、確かに必要であろう。しかし、度を超せば国家が逆に国民の命を危険にさらすこともある。国家を運営する政府の不正や失政、警察や軍隊による不法逮捕、弾圧、内戦、それに伴う混乱と貧困、そして究極には無謀な戦争と、国家は時に国民に牙をむく存在でもあるのだ。

