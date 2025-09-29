「気が利くってこういうことか」箱入りクッキーよりも大興奮！ ママ友の『愛ある差し入れ』に感激

子どもが小学生になると、遊びや付き合いで親同士の関わりも増えていきます。そんな場で手土産や差し入れがあると、気持ちや場が和らぎますよね。では、状況に合った「気の利いた差し入れ」とはどんなものでしょう？

今回は、筆者の友人が体験したエピソードをお届けします。

愛のある差し入れ

もちろんきれいに包装されたお菓子は、大人にとって“丁寧な心遣い”に違いありません。

でも、汗だくの小学生にとってのご褒美は、今すぐ飲める冷たくて体にしみる一杯！

まさに「誰が一番うれしいか」を考えた、愛のある差し入れでした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。