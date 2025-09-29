「気が利くってこういうことか」箱入りクッキーよりも大興奮！ ママ友の『愛ある差し入れ』に感激
子どもが小学生になると、遊びや付き合いで親同士の関わりも増えていきます。そんな場で手土産や差し入れがあると、気持ちや場が和らぎますよね。では、状況に合った「気の利いた差し入れ」とはどんなものでしょう？
今回は、筆者の友人が体験したエピソードをお届けします。
愛のある差し入れ
もちろんきれいに包装されたお菓子は、大人にとって“丁寧な心遣い”に違いありません。
でも、汗だくの小学生にとってのご褒美は、今すぐ飲める冷たくて体にしみる一杯！
まさに「誰が一番うれしいか」を考えた、愛のある差し入れでした。
【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】
