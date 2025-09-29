幼稚園のスクールバスで５歳息子が「好きな女の子の隣に座りたくない」まさかの理由

現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、幼稚園に通う息子のお迎えに行ったあとの帰り道、はなゆいさんが思わず笑ってしまったエピソード。その日、幼稚園バスの中で好きな子の隣に座った5歳の息子。けれど嬉しそうではなかったのでその理由を聞くと思ってもいなかった返答が……。そこから姉と弟の会話がヒートアップし、共通の悩みがあることも発覚！ 詳細を綴っていただきました。

意中の女の子の隣に座れたけれど…

こんにちは。2人の子どもを子育て中のはなゆいです。今回お届けするテーマは、息子が抱えるとある悩みごとについて。

幼稚園バスをお迎えに行ったときのこと。息子のおーちゃんが意中の女の子に「隣の席に座っていい？」と言われた、と明かしてくれました。

キャ！ かわいいと悶えそうになりつつも冷静を装い、「好きな子の隣に座れて、うれしかった？」と聞いてみました。ところが「うれしくなかった」と真逆の答え。

理由を聞いてみると”まさか！”ながらも、グウの根も出ない理由を話し出し（笑）、おーちゃんにとっては真剣な悩みでもありました。いやはやしかし。子どもって、大人が想像しない方向からかわいいのパンチラインを放つ天才！ですよ。

しかもこの話、これで終わりではなくて。姉のまる子（小学生）も参戦し、その悩みについて“姉弟による極秘作戦会議”が開催されたのでした。

家では自由気ままに生きる2人なのに、外では“社会性”が芽生えていることに、母として感動を覚えましたよ。

園バスの中で繰り広げられる小さな恋の裏側で繰り広げられる葛藤を巡る攻防、そして、その対策を分かち合う仲睦まじい姉弟愛ーー。

読んだあと、あなたも「わかる〜！」と誰かに話したくなるかもしれません。

外では社会性のスイッチが入る子どもたち

「おならを我慢しなきゃいけないから」と言い、好きな女の子の前で無様な姿を見せたくない息子、かたや教室でおならをして悪目立ちしたくない娘の願い。そのために、おならを逃す方法を伝授しあう姿に私は「成長したな」と胸が熱くなりました。

だって、家ではおーちゃんはいつも超無防備。プップカおならをしますし、ご飯も「食べさせてー」と甘えてきます。なのに、外では、社会性スイッチがONに。

先日、おーちゃんがお友達の家に遊びに行きました。お友達のママさんが「最後の一口、食べさせてあげようか？」と、おーちゃんに声をかけてくれたそう。おーちゃんは何と答えたと思います？

「やめて、そういうこと。恥ずかしいから」って答えたんですって！

家での態度と違いすぎやしません!? と心の中でツッコミましたよ。それと同時に「TPOわかってるやん……」と我が子ながら感心。

今回の“おなら対策会議”もまさにそれ。足で抑える、手であおぐ、我慢する、と具体策を講じる姉まる子に対し、「でも鼻でわかる（バレる）」と切り込む弟おーちゃん。2人の話は尽きることがありませんでした。

そんなこんなで、おならを通じて2人の社会性が育っていることに気づいて、何だか誇らしい気持ちになった親バカモード炸裂した日のエピソードをお届けしました。

