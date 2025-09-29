3人組ガールズロックバンド・SHISHAMOが27日、バンドの公式サイトを通じて、2026年6月をもって活動を終了することを発表した。同月13、14日に神奈川県川崎市の「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）」で開催するワンマンライブが最後の活動となる。



公式サイトの発表によれば、2024年の初夏、ベースの松岡彩から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、メンバーでバンドの行く末を考える中で「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という思いにいたったという。



今年2月にはドラム・吉川美冴貴の体調不良による休養が発表されるなど「時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」と道のりを振り返った。



最後のライブを行う「等々力陸上競技場」は過去に2度、2018年は台風接近、2020年は新型コロナウイルスによってライブ中止を余儀なくされた場所。「何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい」と“三度目の正直”にかける思いを記し、「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!! 等々力で待ってます!!!」とファンに呼びかけた。



同バンドは2010年、高校の軽音楽部メンバーで結成。翌13年にデビューアルバム「SHISHAMO」をリリース。17年、NTTドコモ「ドコモの学割」CMに「明日も」が抜てきされ、人気が全国区へ。同年のNHK紅白歌合戦に初出場を果たした。



公式サイトの報告全文は、以下の通り。



◆ ◆

SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ



SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。



そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。



SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。

だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。



2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。

その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。



この3人のSHISHAMOがとても好きです。

今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。



SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。

何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。

そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。



一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!

等々力で待ってます!!!



SHISHAMO

◆ ◆



