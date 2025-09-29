あのトップアイドルはもともと演歌志望だった…芸能界の重鎮が明かす 「私が見たスターの素顔」

煌びやかな業界の深奥に迫った話題の書『ザ・芸能界』。登場する首領たちの横顔、そして芸能界の昔とこれからを、歴史を知る二人が語った。

前編記事『圧力、引き抜き…あの噂は本当なのか？ザ・芸能界のレジェンドが語る「私が見たドンたちの横顔」』より続く。

本田美奈子「異色のデビュー」の秘密

高杉：芸能事務所が育ててマネージするのは、みんな才能のある若者たち。いうまでもなく、才能のある人というのはクセもあるし、繊細です。「この子にはどんな曲が合うだろうか、どんなタイミングでどんなネーミングで売り出せばいいだろうか」というのを必死で考え続けるんですよね。本当に100人いれば100人売り方が違うわけです。

田崎：高杉さんは大場久美子や岡田奈々、松本伊代などの人気タレントを輩出されてきましたが、やはり売り出し方はそれぞれ違ったわけですよね。本田美奈子さんのプロデュースの仕方も、かなり特殊だったと聞いています。

高杉：彼女は元々演歌歌手になりたかったんですよ。原宿を歩いていたところをスカウトされるんだけど、歌を歌わせてみたらまぁ上手いの。

いまでも忘れられないけど、事務所のオーディションで「ラヴ・イズ・オーヴァー」を歌ってもらったら、その歌声に驚いた。当初は本田を「少女隊」のメンバーにしようと思っていたんだけど、これはもう、ソロでデビューさせたほうがいいと判断しました。

そこで、作曲家の筒美京平さんにデビューソングを作ってもらったんですが、本田がその曲を一聴して、悲しそうな顔をするんです。筒美さんの作った「好きと言いなさい」は、ど真ん中のアイドルソングだったんですが、「社長、この歌じゃなきゃいけませんか……？ これはあまり、私には合わないと思うんです」と言うんですね。

愛情をかけた新人育成

田崎：デビューする前のタレントがそんなことを言うのはなかなかない。

高杉：本田は「B面の曲のほうがいいです」って頑ななんですよ。それで、僕から筒美先生に相談に行ったんです。

筒美先生が了承して下さるか、ドキドキしたんですが、最終的には本田の意向を尊重してくださった。それで、「殺意のバカンス」がデビュー曲になったんです。

田崎：当時、10代の女性歌手が歌う曲といえば、デートや気になる男の子とのことを歌うのがセオリーでしたからね。それがいきなり「殺意のバカンス」（笑）。

高杉：彼女はアーティスト志向が強かったから、マドンナやパット・ベネターといった海外の本格派歌手の曲をどんどん聴かせて育てました。ロンドンまで飛んで、クイーンのブライアン・メイに会わせたこともありましたね。そうやって時間とおカネ、そして愛情をかけて、才能を育てていくのが芸能事務所の大事な役割だった。

芸能ビジネスの根幹

田崎：平成までの芸能界では、芸能事務所とタレントが家族同然の関係を築き上げて、一体となってスターダムを駆け上がっていくのが理想型だったんだと思います。

しかし近年では「事務所はあくまでタレントの権利を管理したり、出演などの契約交渉を行ったりするなどのエージェント機能に特化すべきで、私生活に介入したり、タレントの内面や生活まで管理すべきではない」という考え方も広がっています。

高杉：今後はアメリカのエージェント制のように、タレントの報酬や権利の交渉・管理に特化する事務所が増えていくでしょうね。家族のようにタレントを育て、成功も失敗も分かち合うようなやり方は少しずつ昔のものになっていくかもしれない。

ただ、芸能ビジネスの根幹は変わりません。数多生まれるエンターテイナーの中から、本物の才能を見出して、磨き上げて、世に出す。

私は現在85歳ですが、いまだに次のスターを探し続けています。中村滉己という21歳の津軽三味線の奏者がいるんですが、高身長でスター性がある。いまは彼をアメリカで売り出すことができないかと考えているところです。

やっぱりね、まだ世の中に知られていない才能が広がっていく瞬間は、何事にも代えがたい喜びですから、やめられないんですよ。

田崎：ここに登場するのは、その快感に魅せられた男たちです。「温故知新」、この本を通じて彼らの手法や哲学が広まり、日本のエンタメ産業のさらなる底上げにつながることを期待しています。

