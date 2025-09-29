不動産を共有名義にすると家族トラブルに…「喜ばれる相続」に必要な「嫌われる勇気」

棺を蓋いて事定まる。人間の価値は死んだ後に定まるという。相続で揉めたら、家族からの評価はガタ落ちに。何よりも生前の準備が肝要だ。

最低でも「財産のリストアップ」を

ついに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思わざりしを―平安期の歌人、在原業平の辞世の歌として伝わる一首である。いずれ死ぬとは知りながら、昨日今日とは思わなかった。平安の時代も今も、人間は自分がいつ死ぬかわからないことへの困惑から逃れられないでいる。

多くの場合、人は自分が死ぬタイミングを選べない。何の準備もしていなかった場合、困るのは遺された家族だ。逆に言えば、家族にちょっとした気遣いをし、きちんと準備をしていれば、遺された人に「喜ばれる相続」になる。

相続税に詳しい税理士の岡田祐樹氏が言う。

「少し前まで、高齢者は『俺の死んだときのことなど話すな。縁起でもない』と言って、相続について何の準備もせず、遺族が親の死後、大変な思いをすることが少なくありませんでした。こうした経験から、近年は子どもに同じ苦労をさせたくないと思う人が増えているように思います。

あなたももしそう思っているのなら、まず最低でもやるべきことは相続財産のリストアップです。ノートやメモ書きでもいいので、財産の一覧はすべての人が作っておくべきです」

何をリストアップするべきか

まずは不動産をリストアップすること。自宅はもちろん、それ以外にもアパートや田畑、空き地など、自分が所有しているものは土地と建物すべて書き込む。なお、相続を知った日から3年以内に相続登記することが義務付けられたため、実施しないと過料が科せられるおそれがある。

「次は預貯金です。口座のある銀行の支店名と口座番号まで記しておくといいでしょう。最近では高齢者でもネット銀行の口座を持っていたり、仮想通貨の取引をしていたりする人が増えています。家族が把握していないことも多いので、取り引きするためのIDやパスワードも忘れず記入しましょう。株式投資をしている人は、口座のある証券会社と支店名を書き留めること。ネット証券の場合はID、パスワードも必須です。

生命保険も忘れずに。せっかく保険に入ったのに、それを相続人が知らなければ請求することもできません。あとはタンス預金などのキャッシュですね。貸金庫を借りているなら、どこの銀行の支店にあるかも必ず書きましょう」（岡田氏）

たとえ「嫌われ役」になっても

次に行うのが、相続人を集めた家族会議だ。

円満相続税理士法人の税理士、土屋勉氏がこう話す。

「たとえ遺言書を書いていたとしても、相続人の中には不満を持つ人が出てくるケースもある。おカネの話になるので、やりにくいかもしれませんが、生前に家族で相続についての話し合いをすることがベストです。

相続人（たとえば妻と子ども）を集めて、自分の資産の総額を明かし、自分としてはこう分けたいと話す。財産を持っている張本人なので、説得力が違います。子ども同士の仲が悪い場合、親の死後、相続で揉めることは容易に想像ができます。そうしたケースこそ、親は逃げずに、嫌われ役になってでも家族会議に取り組むことが大事です」

その際に重要なのは、不動産や株式は相続人の共有名義にしないこと。K’sプライベートコンサルティング代表で、公認会計士・税理士の金井義家氏が解説する。

「たとえば広い土地があって子ども3人に共有させることにしたら、大変なことになります。売却するにも、貸し出すにも、3人の意見が一致しないといけません。仮に相続人の1人が亡くなったら、その妻や子に相続されることになり、気づいたら10人くらいの共有名義になって、売ることさえもできなくなる可能性があります。

また、経営者の場合は、自社の株式を相続人に分散することも避けたほうがいいでしょう。相続した人が亡くなるにつれて株がさらに分散していき、経営の屋台骨が揺らぐことになりかねません」

税金対策には「現金の贈与」

相続は法定相続人以外にも可能で、日頃感謝している人がいるなら、その気持ちを表すこともできる。

「同居している長男の妻が介護してくれたとしても、彼女は法定相続人ではありません。そんな場合、相続人以外にも遺言で金目のものを遺贈したり、おカネで渡したりすることも可能です。長男の妻からは喜ばれることでしょう。

ちなみに、遺言などがない場合でも、長男の妻側が相続人に対して『特別寄与料』を請求できる制度もできました。しかし、請求するには弁護士などの助けが必要なケースもあり、その場合、金額は裁判所が決めます。他の親族との関係が険悪になることも考えられるので、遺言書に書いておくことがお勧めです」（前出・岡田氏）

現金が潤沢にある場合、生前から家族に贈与するというのが鉄板の相続税対策だ。

「贈与税には毎年110万円の基礎控除があるため、それ以下の金額を贈与しても税金はかかりません。ただし、従来は亡くなる前の3年間に贈与した分は相続財産に加算されましたが、これが7年に延長されました。7年よりも前に贈与した分には課税されないので、活用したいならできるだけ早く始めたほうがいいと言えます」（岡田氏）

「喜ばれる相続」に大事なのは遺産の分配を生前に決めておくことだけではない。自分の身の回りのものや死後のことまで配慮しておきたい。

後編記事『人は二度死ぬ…だから認知症に備えてやっておくべき「遺産整理」マニュアル』へ続く

「週刊現代」2025年09月29日号より

