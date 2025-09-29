恋愛感情のない“親友婚”を発表しSNSで話題になった夫婦が、入籍のきっかけを告白した。

【映像】“恋愛感情なしの結婚”をした夫婦

9月26日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#4が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは新山千春。

#4はイラストレーター・江崎びす子さん（30）&めろんてゃさん（26）夫婦に密着。親友同士だった2人の恋愛感情のない「親友婚」の報告はSNSで話題になった。

2人は原宿のカフェで働く同僚同士という出会い。もう一人の同僚女性と3人でよく遊んでいたが、女性の突然の死がめろんてゃさんの心に大きなショックを与えた。江崎さんは「めろんてゃに後を追ってほしくなくて」「めろんてゃにも生きていてほしかった」と振り返り、彼女をそばで支えていた。

失意のめろんてゃさんが「最初は軽いノリで始まったんですけど」「令和7年の7月7日に誰かと結婚してすぐ離婚しようかな」と冗談で言うと、江崎さんは「その企画だったら私たちでやったらいいんじゃない？」「結婚できるゲージが溜まってるよ、人間関係のゲージが」と前向きに。2人は7が揃った日に入籍した。

めろんてゃさんが最初に結婚を伝えたのは父。父は「結婚しても別居したり、色んな形態がある」と娘の親友婚をおおらかに受け入れ、MEGUMIは「いいお父さんだ」と目を細めた。

今、2人は自分たちの生活をインスタに投稿。江崎は「更なる多様性につながっていけば」「どんどん自由に、選択肢が広がっていけば」と投稿を続ける理由を語った。