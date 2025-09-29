＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館

【映像】回転落下する力士をキャッチする「衝撃の瞬間」

身長178.6センチ、体重141.8キロの巨漢力士が土俵下に回転しながら落下する場面があった。待機力士に蹴りが直撃というあわやの瞬間……待機力士はその場から微動だにせず、顔の横でガッチリ両足をキャッチ。衝撃のファインプレーに「避けないのかっこいい」などと称賛の声がネットに寄せられた。

それは序二段五十七枚目・御室岳（伊勢ヶ濱）と、序二段六十枚目・山野邊（出羽海）の取組での出来事。山野邊に比べ体格の大きい御室岳は、再三の突き押しで攻めていくが、山野邊に上手く引かれ、両力士もつれるように土俵外に吹っ飛んだ。

その際、御室岳はまわし蹴りのような格好で落下。次に取組を行う序二段五十四枚目・梅山（二子山）に直撃しそうになったが、梅山はその場から一切動かずに両手で足をガッツリとキャッチ。衝撃のファインプレーに「避けないのかっこいい」「スゴいな！w」「梅ちゃんww」などとファンは注目した。

行司軍配は御室岳に上がったが、その後「同時では？」と物言いがついた。協議の結果、行司軍配通り御室岳が白星を上げ、3勝4敗で今場所を終えた。一方、山野邊は2勝5敗だった。

（ABEMA/大相撲チャンネル）