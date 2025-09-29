人は二度死ぬ…だから認知症に備えてやっておくべき「遺産整理」マニュアル

棺を蓋いて事定まる。人間の価値は死んだ後に定まるという。相続で揉めたら、家族からの評価はガタ落ちに。何よりも生前の準備が肝要だ。

趣味のものは事前に処分しよう

吉澤相続事務所代表で、『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』著者の吉澤諭氏がこんなアドバイスをする。

「絵画や骨董など趣味で集めたものや、自分で作った人形や油絵などの作品は事前に処分しておきましょう。親の趣味のものの処分を委ねると、子どもは本当に悩みます。趣味で集めたものは同好の友人にあげたり、自作のものは自分で廃棄したりする。

また、スーパーやドラッグストア、通販サイトなどのポイントは相続の手続きが面倒です。大量に貯まっているのなら、さっさと使い切ってしまうといいでしょう」

忘れがちだが、意外と重要なのが、葬儀と墓をどうするか、だ。吉澤氏が続ける。

「親の宗派を知らない人も多いし、お墓にしても、どこのお寺に入るのか、樹木葬にするのかなど、親の意思を知らないとどうにもなりません。

棺桶のランクや花の数、費用など、生前に希望を書いておけば、家族は迷わずにすみます。そもそも、親が何を望んでいたのか知らないまま葬儀をすると、子どもは豪華にしがちで、かえっておカネがかかるものなんです」

「負動産」処分の手順

遺された家族が困る相続財産の代表格に、売れない不動産がある。僻地の空き家や山林、農地などを親が保有していると相続の際に頭を抱える。逆に、これらをきっちり処分しておけば、家族からは間違いなく感謝される。

売れずに困っている不動産を有償で引き取るサービスを行っているランドイシューズ代表の松尾企晴氏が言う。

「これまで売れない、貸せない不動産は、相続放棄するしか処分する手段がありませんでした。2年前からは国に引き渡すことのできる国庫帰属制度ができましたが、建物を取り除いて整地する必要があるなど条件が厳しく使い勝手が悪い。そのため有償で引き取る事業が注目されています」

ただし、自分の不動産が売れないと思い込んで、すぐにこうした有償サービスに飛びつくのは早計だという。松尾氏が続ける。

「空き家であれば、まずは周辺の相場を調べて、売りに出してみることが重要です。単なる空き家であれば、タダ同然になるかもしれませんが、基本的に売れます。これを知らずに、引き取り手がいないと思い込んで、悪質な有償の引き取り業者の言いなりにおカネを払うのはよくない。

もう一つ、やるべきなのが、空き家の近隣住人や親族、知人に声を掛けること。案外、地元に住んでいる人が、自宅が手狭だからもっと土地がほしかったなどと思っているものです。また、親族がもらってくれるケースもあります」

隠し子がいるなら…

それでも処分先が決まらない場合に、有償で引き取ってもらうことが選択肢となる。

「山林などの土地なら30万円程度、建物があると固定資産税がかかるので150万円くらいいただくケースが多いですね。一番高くなるのは、別荘地の物件です。こちらは管理費用の30年分をいただくので、トータルで250万〜300万円程度かかるケースが多い印象です」（松尾氏）

こうして財産を整理したら、忘れてはいけないのが、相続人の洗い出しだ。

「苦労するのが、隠し子がいる場合です。相続手続きをスタートして親の戸籍を取ったら、自分たちが知らない子を認知していたことが発覚するというケースもあります。認知していれば相続人として権利があるので、想像以上に手続きが面倒で、精神的な負担も大きい。隠し子がいるなら、その存在だけでも生前に書き残し、遺産分割についての意見を述べておきましょう」（前出・岡田氏）

正式な遺言書があっても、相続人の間で揉め事が起きることは多々ある。それを防ぐ方法として、注目されているのが「遺言ビデオレター」だ。介護・暮らしジャーナリストで、ファイナンシャルプランナーの太田差惠子氏が解説する。

「遺言書があっても、相続人の思いどおりのものでなければ、本当に父が書いたのか、兄が誘導したのではないか、などときょうだいの間で疑心暗鬼が渦巻くものです。そこで、生前に自分自身でカメラに向かって、なぜ遺産をそのように分けるのか、自分の考えを説明しておくのです。こうすれば、子どもたちも文句は言えないはずです」

人は二度死ぬ、という考え方もある

こうした遺産整理はできるだけ早くやったほうがいい。日本相続知財センター専務理事の鹿内幸四朗氏が言う。

「私は、人は二度死ぬ、と考えています。身体的な死の前に、認知症になって判断能力を失ったときも、ある意味で死を迎えます。個人的なケースですが、私と妻の両親4人はみな、認知症を患った後に亡くなりました。一般的なケースでも、妻より年上の夫が先に亡くなったとき、すでに妻も認知症というのは珍しくありません。何も対策をせずに認知症になると、預金の引き出しや不動産の処分をきっかけに、家庭裁判所が定めた法定後見人等が財産を管理することになる可能性があります。

法定後見だと、司法書士や弁護士などに支払う月2万〜6万円程度の費用が、一般的には死ぬまでかかります。そのうえ、不動産の扱いなどで親族の要望が受け入れられるとは限りません。そうならないために、任意後見契約や家族信託など、元気なうちに準備することをお勧めします」

家族信託とは、本人の財産を特定の家族の名義に変えて管理や処分を託すものだ。

司法書士法人ソレイユ代表の杉谷範子氏がこう話す。

「家族信託では、子どもが親の財産を管理し、亡くなった後に相続する人をあらかじめ契約で決めておけます。最大のメリットは、不動産の売却や預金の払い出しなどを子どもができること。ただし、信託する財産によっては、手間や高額な費用がかかることもあります。

そこでお勧めしているのが、実家（親の自宅）だけを信託する『実家信託』というもの。仕組みをシンプルにすることで、手間と費用を抑えて、『2つの死』に備えられます」

これで準備は整った。次章では実際にあった「喜ばれる相続」を報告する。

「週刊現代」2025年09月29日号より

