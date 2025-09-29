“Jカップ”伊織いお、衝撃の“リボン”隠しグラビア “2次元ボディ”と評される驚異のくびれ
グラビアアイドルの伊織いおが、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】赤&黒の衣装がクール！美BODY披露の伊織いお
伊織は、1998年8月13日生まれ、神奈川県出身。2019年、建築系専門学校在学中にデビューし、「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2019」で優秀賞を受賞。以降、「Jカップウエスト55センチの2次元ボディ」というキャッチコピーでグラビアシーンを席巻。最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』、ファースト写真集『ほどける。』（双葉社）が発売中。
今回も“2次元ボディ”と評されるT151・B90・W55・H90の驚異のくびれがを惜しげもなく披露。“リボン”で隠した衝撃のグラビアを展開する。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、本多もか、水瀬さらら、永松波留が登場する。
【写真】赤&黒の衣装がクール！美BODY披露の伊織いお
伊織は、1998年8月13日生まれ、神奈川県出身。2019年、建築系専門学校在学中にデビューし、「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2019」で優秀賞を受賞。以降、「Jカップウエスト55センチの2次元ボディ」というキャッチコピーでグラビアシーンを席巻。最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』、ファースト写真集『ほどける。』（双葉社）が発売中。
今回も“2次元ボディ”と評されるT151・B90・W55・H90の驚異のくびれがを惜しげもなく披露。“リボン”で隠した衝撃のグラビアを展開する。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、本多もか、水瀬さらら、永松波留が登場する。