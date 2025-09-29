入門前に「引退後」の相談も…大相撲元若天狼が、力士の【セカンドキャリア】を支援する理由

大相撲の元力士、若天狼こと上河啓介さん(47歳)は、相撲界で十両まで番付をあげて活躍し、引退後にデイサービス施設を開業。

戸惑いや苦労を超えて、セカンドキャリアを歩む様子は、前編記事『33歳で引退した元力士が、未経験から「デイサービスの経営者」になるまで』の通りだ。

中学卒業と同時に角界入りした上河さんは、33歳で第2の人生をスタートさせた。その経験から、引退後に一般社会に放り出されることになる、力士たちのキャリアサポートも行っている。

それが、「一般社団法人力士セカンドキャリア推進協会」と「お相撲さんプロモーションズ」だ。それらは、引退力士のどんな想いに寄り添い、どんなサポートをしているのか。両組織の代表を務める上河さんに、引き続き話しを聞く。

相撲協会に残れる人数は……

引退した力士のその後といえば、「年寄（親方）」として弟子の指導をするのが一般的なイメージだろう。しかし、相撲協会の規定からその人数は限られている。

「年寄（親方）になるには、『年寄株（親方株）』を取得する必要がありますが、株の数は100くらいしかありません。だから、年寄として相撲協会に残れるのは活躍したごく一部の人だけです。株を持たなくとも、世話人や若者頭という名前で協会に残ることはできますが、それにも人数の制限はあります」

ここから外れても、人気や知名度のある力士であれば解説者やタレントの道もあるかもしれないが、ほとんどの力士がそうはいかない。

結果的に、多くの力士が引退後には相撲に関わらない仕事を選択せざるを得ないのが現状だ。

「一般社団法人力士セカンドキャリア推進協会」は、そうした力士たちの支えになっている。

上河さん自身、力士を引退後「自分が何をしたらいいかわからない」という時期があった。さらに、後輩からも同様の相談を受けることがあったという。

社団法人の設立は、そうした後進を救うためだった。

「私も、中学卒業から33歳までは、24時間365日、相撲のことだけを考えて生活していました。それが引退して次の仕事となると、自分には何ができるかもわからないし、何がしたいのかさえもわからない状態になってしまいます。幸い、私には漠然と『起業』という夢があったのでそこに向かいましたが、不安に思う人も多いと感じていた。そんな彼らを支援したく設立しました」

一般的な転職エージェントへの相談であれば「こんな仕事がしたい」といった内容が多いだろう。しかし、協会へ相談に来る元力士は「どんな仕事がありますか？」という入り口がほとんどだそう。

「何に向いているかというのは、実際やってみないとわかりませんからね。だから、あらゆる業種が紹介できるように動いています。身体を使う仕事のイメージもあるかもしれませんが、タクシー会社や警備会社の事務仕事を紹介した人もいますよ」

相談に来るのは入門前の力士の親も

プロ野球などであれば、選手が「今季限りで引退」と発表することもある。一方で相撲の世界では、引退を表明した力士は土俵にあがれないという不文律がある。

これは、「相手力士に失礼」や「八百長防止」の意味があるとされているが、それほど「現役中は最後の1秒まで相撲に邁進」という意識があることがわかる。

「だから、現役力士が来ることはありません。だから、基本的には引退後ですね。ただ、逆に入門前の方も来られます。これから入門する本人ではなく、その親御さんから『引退後はどうしたらいいのでしょうか』というご相談です。私たちのこれまでの実績を踏まえて、あらゆる企業を紹介できることを話したりします」

こうした活動は、相撲の道を目指している子どもの親にとっても安心材料となり、結果的に相撲界の間口を広げることにつながるだろう。

インバウンド増加で変化した元力士需要

また、上河さんは自身が経営する会社で、デイサービス施設を運営するとともに、「お相撲さんプロモーションズ」という事業部を立ち上げた。

「映画やCMなどで、力士役や体の大きな人の役が必要な時に、人材を出しています。力士らしい動きは、相撲未経験の体の大きな役者さんがやっても違和感が生まれますが、うちから出す人なら元力士なので、そこもしっかりできます」

演者としては、上河さん自身が出ることもあるようで、ヒット作にも出演経験があった。

「最近だと、映画『はたらく細胞』に、弊社から私を含めた20名ほどで出演しました。腸内で便を出そうとする菌とそれを防ごうとする菌の争いのシーンがあって、そこで、ラガーマンの役者さんたちと押し合いをしました（笑）。過去には、『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』にも出ましたね」

こうした、元力士たちがみられるのはスクリーンや画面越しだけではない。

「店内に土俵があって『相撲ショー』をやっている飲食店があるので、そこに元力士を派遣しています。コロナが5類に移行されて以降、インバウンドの方がとても増えて需要はあがりました」

各業種の事務員から映画出演まで、硬軟あらゆる業種で、力士のセカンドキャリアをサポートしている上河さんは、その思いを次のように語った。

「引退後の道筋が見えれば、相撲界に安心して入って来ることができる。これで、少しでも相撲に恩返しができれば嬉しいですね」

元力士の挑戦は、これからも続く。

（取材・文/Mr.tsubaking）

