"°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë"¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¡ÄÄË¤ß¸¦µæ¤ÎÀìÌç²ÈŽ¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬"¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤"°å³ØÅª¤ÊÍýÍ³Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µíÅÄµý¹¨¡Ø¡ÖÄË¤ß¡×¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é°ÂÀÅ¤Ë¡×¤ÎÊÀ³²
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î´ï´±¤Ç¤¢¤ë±¿Æ°´ï¡Êðô(¤¯¤Ó)¡¦¸ª¡¦¹ø¡¦É¨¤Ê¤É¡Ë¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÄË¤ß¤ÏÆ°¤«¤·¤¿»þ¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤äÉ¨´ØÀá¾É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹üÀÞ¤äÂÇËÐ¤È¤¤¤Ã¤¿³°½ý¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÄË¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î½é´üÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅ¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¹üÀÞ¤Ë¤·¤Æ¤âÇ±ºÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¥®¥×¥¹¤Ê¤É¤Ç¶É½ê¤òÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ®¤ä¤«¤ËÄË¤ß¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¹ü¤ÎÌþ¹ç(¤æ¤´¤¦)¤äÁÈ¿¥¤Î¼£Ìþ¤¬Áá¤Þ¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍèÆ°¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤òÄ¹´ü´ÖÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢Âç¤¤ÊÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÄË¤ß¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£10Æü¤Ç¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤ë
´ØÀá¤ä¶ÚÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÁÈ¿¥¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°¤«¤¹¤ÈÄË¤¯¤Ê¤ë
Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê0.5¡Á1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Û¤É¤½¤ÎÂÎÀÑ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¶ÚÎÏ¤âÄã²¼¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÚÁÈ¿¥¤Î¼þ°Ï¤ÎËì¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÀáÆð¹ü¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ä´ØÀá¤½¤Î¤â¤Î¤Î³êËì¤ÎÌþÃå¤Ê¤É¡Ê¢¨1¢¨2¡Ë¤¬¸¶°ø¤Ç±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÏÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í10Æü¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÉÂÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËã¿ì¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤Ç´ØÀá¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡Ê´ØÀá¼øÆ°½Ñ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÌµÍý¤ä¤êÆ°¤«¤¹¤ÈÁÈ¿¥¤Ø¤Î³°½ý¤Î¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¾ÀÜÄË¤ß¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¶ÚÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×1Àþ°Ý¡ÊÀÖ¶Ú¡Ë¤È¤¤¤¦»ýµ×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥¿¥¤¥×2Àþ°Ý¡ÊÇò¶Ú¡Ë¤È¤¤¤¦»ýµ×ÎÏ¤ËË³¤·¤¤¥¿¥¤¥×¼çÂÎ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÂÎ¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ°¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤òÍÜ¤¤¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¡¦¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤Éô°Ì¤¬°Û¾ï¿®¹æ¤òÈ¯¿®
¡Ê2¡Ë´ØÀá¤«¤é¤Ï°Û¾ï¤Ê¿À·Ð¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¡¢ÀÔ¿ñ¤äÇ¾¤Î¿À·Ð¤ÎÀ¼Á¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë
¥¦¥µ¥®¤ÎÉ¨´ØÀá¤ò¿ô½µ´Ö¸ÇÄê¤¹¤ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢´ØÀá¤¬Æ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹´½Ì(¤³¤¦¤·¤å¤¯)¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É¨¤Î´¶³Ð¤òÇ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿À·Ð¤ËÎ®¤ì¤ë¿®¹æ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢´ØÀá¤Ë±ê¾ÉÊª¼Á¤òÅêÍ¿¤·¤¿»þ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿À·Ð¿®¹æ¤¬¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ØÀá¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï´ØÀá¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÀÔ¿ñ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ï»þ°Û¾ï¤Ê¿®¹æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë±þÅú¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëö¾¿¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÉÒÀ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾¯¤·ÏÓ¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¨Èò¹ÔÆ°¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÔ¿ñ¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÇ¾¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤ÏÓ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëÇ¾¤Î´¶³ÐÌî¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÏÓ¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö¤ò»Ê(¤Ä¤«¤µ¤É)¤ë±¿Æ°Ìî¤ÎÎÎ°è¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Â¾¤ÎÉô°Ì¤ÎÄË¤ß¤â°ú¤µ¯¤³¤¹
Æ°Êª¼Â¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¾ï¼Ô¤ÎÏÓ¤ò¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò4½µ´Ö¤Û¤É¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î´¶³Ð¤Ê¤É¤¬·ò¾ï¾õÂÖ¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨7¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¶Ú¤ä´ØÀá¤ÏÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Çµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¿¥¤â²þÊÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï´ØÀá¤Î»ÙÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿À·Ð¤Þ¤Ç¤â¤¬ÊÑÄ´¤·¡¢°Û¾ï¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¿À·Ð¤Î¾å°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ëÀÔ¿ñ¤äÇ¾¤Î²þÊÑ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤é¤¬Áí¹çÅª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¯¤ÆÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÓ¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÊÌ¤ÎÉô°Ì¤Ø¤ÎÎÏ³ØÅªÉé²Ù¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Î¹¤¬¤ê
ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¡¢É¬¤ºÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤¦¤·¤¿Æ°ºî¤¬¿·¤¿¤ÊÊÌ¤ÎÄË¤ß¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±¦¤Î¼ê¼ó¤ÎÄË¤ß¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸ª¤Þ¤ÇÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢º£ÅÙ¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÉª(¤Ò¤¸)¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿Éô°Ì¤Ø¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼£ÎÅ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÂ¾¤ÎÉô°Ì¤Ç²áÅÙ¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤·Í½ËÉÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥×¥¹¤Î²¼¤Ç¹ü¤¬Çö¤¯ÀÈ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Á°Àá¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¥±¥¬¤Î´µÉô¤ò¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ë¡¢Ê£¹çÀ¶É½êáÖÄË¾É¸õ·²¡Ê°Ê²¼CRPS¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤·¤¿¸å¡¢½çÄ´¤Ë²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÄË¤ß¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿º¢¤ÎËÍ¤ÎÂç¤¤Êµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¶µ¼ø¤Î¤â¤È¤ÇÄ©¤ó¤À¸¦µæ¤Ï¡¢¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¥é¥Ã¥È¤Ë¥®¥×¥¹¤ò´¬¤¡¢CRPS¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄË¤¬¤ë¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÄË¤¤¡×¶Ã¤¤Î¼Â¸³
¼Â¸³¤ËÄ©¤ó¤ÀËÍ¤Ï¡¢¹üÀÞ¡Ü¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¹üÀÞ¤ò¤µ¤»¤º¤Ë¥®¥×¥¹¸ÇÄê¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦Æó¼ïÎà¤Î¥â¥Ç¥ëÆ°Êª¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°Êª¤¬ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¡ÊÄË¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡ËÏÓ¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ëÅÅµ¤À¸Íý³ØÅª¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤º¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ì¥«·î¤â»È¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤È¡¢¹üÀÞ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡¥®¥×¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÓ¤ÏÁ´¤¯»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¢¤½¤ÎÏÓ¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¯¤È·ù¤¬¤Ã¤ÆÏÓ¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢£ÀÔ¿ñ¤Î¿À·Ð¤Î³èÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·ò¾ï¤Ê¥é¥Ã¥È¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¢ª±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄË¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¢ªÄË¤¤¤«¤éÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥±¥¬¤ÎÍÌµ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÏÓ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡¿Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¢ªÄË¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤¦¤ä¤é¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢CRPS¤â´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¡¢²áÅÙ¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢³µ¤·¤ÆÄË¤ß¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¤Ï¡ÖÆ°¤«¤·Êý¡×¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ê»È¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡Ë¡¢Æ°¤«¤·Êý¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾®³Ø¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¤ÇÁ´¤¯±ôÉ®¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿·³Ø´ü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±ôÉ®¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ì¯¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿¤¢¤Î´¶³Ð¤Î¡¢¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¡¢µ¡³£Åª¤ÊÉôÊ¬¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°¼Á¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉÝ¤¤¡×¤¬ÄË¤ß¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ë
¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢CRPS¤â¤â¤È¤â¤È¤Ïº³ºÙ¤Ê¥±¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄË¤¤¢ÎÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤¬¤â¤È¤Ç·ìÎ®¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤âÊÑÍÆ¤·¡¢¹ü¤ä´ØÀá¤Ê¤É¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄË¤¤¤«¤éÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Î¤ª¤ª¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤êÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼ê¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î·ìÎ®ÉÔÁ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤µ¤äÉÔ°Â¤ËÈ¼¤¦¸ò´¶¿À·Ð·Ï¤ÎÈ¿±þ¤¬¤½¤ì¤Ë¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á°åÎÅ¼Ô¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î½é´üÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÄË¤ß¤ÎÍ×°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤äÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«ÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉÔ°Â¤ò½ü¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÄË¤ß¼£ÎÅ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µíÅÄ µý¹¨¡Ê¤¦¤·¤À¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
°¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø
°¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡£ËýÀÄË¤ËÂÐ¤·½¸³ØÅª¤Ê¼£ÎÅ¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÆüËÜ½é¤Î»ÜÀß¡Ö°¦ÃÎ°å²ÊÂç³ØáÖÄË´ËÏÂ³°²Ê¡¦¤¤¤¿¤ß¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ°å²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¹âÃÎÂç³Ø°å³ØÉô¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Æ¥¥µ¥¹Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥Î¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¹ñºÝáÖÄË³Ø²ñ¤ÎÄË¤ß¤ÎÄêµÁºîÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¸¦µæÈÉ¤ÎÈÉÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖËýÀáÖÄË¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÄË¤ß¼£ÎÅ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê °¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø µíÅÄ µý¹¨¡Ë