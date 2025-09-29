【北海道・釧路メガソーラー建設】「日本エコロジー」が地域住民についた「ウソ」と、京都で起こした「衝撃トラブル」

国内最大の湿原を抱える釧路が、メガソーラー（大規模太陽光発電施設）建設を巡って激震に見舞われている。湿原の中で突如として始まった埋め立て工事に地元は困惑。道が中止を勧告しても事業者は建設を止めない構えだ。

国も動き出しているなか、それでも工事が止まらないのはなぜか。今後、どうなるのか。前編記事『【北海道・釧路のメガソーラー問題】地面から下水の臭い、タンチョウ親子の横で土砂投入…！現地ルポでわかった「杜撰すぎる工事現場」の衝撃実態』に続き、現地を訪ね、メガソーラー問題を追った。

日本エコロジーが住民に説明した「ウソ」

日本エコロジーが進める釧路のメガソーラー計画地で、トラブルになっている場所は北斗地区以外にもある。市街化調整区域のおよそ4万900平方メートルにメガソーラーを建てる昭和地区の計画では、隣接する住宅地の住民たちが8月半ば、建設を認めないことを求める要望書を鶴間秀典市長に提出した。

住民の一人が心配げに語る。

「計画地の湿原には網目のように排水路が走り、過去の大雨では湿原から流れ込んだ水で住宅街と接する水路が洪水になったこともあります。造成工事で水の流れが変われば、住宅街側に大量の水が溢れてくる心配もある。それなのに日本エコロジーが用意した住民との協定書には、適切な排水が確保できるような具体的な対策が何一つ書かれていません。その上、メガソーラー施設は転売すると話しているので、何か起きた際の責任の所在がわからなくなってしまいます」

希少種に関しても、事実と違うことを説明されたという。

「計画地の排水路からは絶滅危惧種のエゾホトケドジョウとエゾトミヨの生息が確認されています。さらに6年ほど前にはキタサンショウウオの卵も見つかっています。しかし、日本エコロジーはきちんとした調査もせず、説明会で『希少種はいない』とウソをついたのです。

さらに驚いたのは、私たちが普段見ているオジロワシとその巣について、最初の説明会では『調査した結果、巣はない』と明言したことです。2度目の説明会では『事業地から5メートルほど離れた場所に巣はある』と前言を覆しましたが、その説明もデタラメで、実際には事業地の40メートルほど中に入った場所に巣があったのです。日本エコロジーがマスコミの前で『きちんと調査をしています』、『希少種に配慮しています』と語っている姿を見ると、とても不誠実に感じます」

しかも、説明会では調査の依頼を受けていない専門家の名前を挙げて、「専門家が調査を行った結果『希少種はいない』」との説明を行っていたという。

住民説明会で名前を使われた専門家の男性があきれた様子で話す。

「住民説明会の後、多数の方々から連絡があり、私が関わっていない調査に関して、まるで私が調査し、お墨付きを与えたかのように説明がなされていたと聞きました。そのように勝手に名前を使われた時点で、今後はどんな依頼であってもお断りする連絡を入れました」

「京都の山」でのメガソーラー建設計画

日本エコロジーは住民説明会で「本州で約700件の太陽光発電施設を建てているが、法令違反はせず、地元に寄り添い、いままでクレームは１件もない」と強調する。だが、取材を進めると、過去の計画地でも複数のトラブルを起こしていた。

2014年に京都府八幡市で起きた、同社が絡んだトラブルを取材した京都の地元紙記者が説明する。

「日本エコロジーとコスモスエナジー（大阪市）が男山の約9万平方メートルの山林の中にメガソーラーを建てる際、無許可で造成工事を強行し、宅地造成等規制法違反に問われました。事業者は後から届け出を提出しましたが、その間にも山の木を切り倒すことで起きる自然破壊や災害発生を危惧する市民の声が高まり、市議会は全会一致で太陽光発電設備建設反対と規制条例の制定を求める請願を採択し、規制条例が施行されたのです。

しかし、男山の開発は規制対象に入らず開発を止められないため、市が土地を買収することになった。日本エコロジー側からの提示金額は土地代、FIT権利料、逸失利益などを加えて約4億円。協議の末、市はおよそ1億5000万円の税金を使って土地を買い取る羽目になりました」

さらに、2024年7月には山口県下関市の造成工事現場から土砂が流出する事故が発生。工事許可を得た区域以外で森林伐採を行い、土砂流出措置も不十分だったことが原因とされる。大阪府は同社が建設業法に違反したとして、昨年12月から今年2月までの間、37日間の営業停止命令を出していた。

こうした違反歴がある日本エコロジーについては、反社会的勢力とのつながりがあると指摘する声もある。地元紙記者が続ける。

「日本エコロジーの松井政憲社長と組んで男山のメガソーラー計画の事業主となった『コスモスエナジー』の実質的経営者・F氏は山口組系の元幹部。暴力団同士の抗争で射殺事件に関わるなど5度の前科がある人物です。松井氏とF氏は、日本エコロジーの事業に関して資金スキームなどを担当するＮ社でも、同じ役員として名前を連ねていました（注：F氏は有罪判決を受けた2018年11月にN社の役員を辞任）」

日本エコロジーは今年7月、釧路で計画するメガソーラーの建設予定地のうち複数件の土地を同じ太陽光発電事業を行うE社に仮登記しているが、このE社もF氏と旧知とされる人物が代表を務める企業だ。その上、日本エコロジー、コスモスエナジー、N社、E社の4社はすべて大阪市内の同じビルに本拠がある。

さらにＦ氏は、政界とのつながりも噂される。

「自民党幹事長だった二階俊博氏が2015年に主導した大訪中団にF氏も参加し、その縁で二階氏の次男と知り合います。F氏と二階氏の次男は、その後、太陽光関連の企業の役員にも共に就任している（注：二階氏の次男は2017年に辞任、F氏は2018年に辞任）。

ちなみに、E社からはその後の2022年にも二階氏の派閥である志帥会に100万円の政治献金が行われています」（全国紙社会部記者）

釧路で進行中の事態を受けて、関係する省庁や与党関係者も慌ただしく動いている。「真の地産地消・地域共生型エネルギーシステムを構築する議員連盟」の会長を務め、釧路を視察した自民党の古屋圭司衆議院議員に尋ねると、概ねこう回答した。

「釧路湿原へのメガソーラー設置は相応しくないことは言うまでもありません。今回のメガソーラー設置工事が行われている場所は、規制地域から外れていること、釧路市と事業者の意見や主張が食い違っており、さらには申告も不正確であることから、今後、法律改正や是正、地方自治体における対策の徹底など含め、早急に対応を進めていきます。

再エネは否定しませんが、地域の合意を得て地域の発展に資する良質な地域共生の再エネを推進するべきであり、都市部や外国資本の事業者が自らの利益を優先させ、地域の合意を得ることなく、美しい山々や田畑を潰し乱開発を進める事業は断固として反対し、規制を強化していきます」

工事を一旦中止した北斗のメガソーラー施設は、完成後の売却先が決まっている。最終的な売却先となる外資系企業に今後を尋ねると「お答えできる内容はありません」としつつ、「自分たちの利益よりも環境を優先し、今後どうするかは社会の情勢を見極めたうえで決めたい」と話した。

「役所の説明は無茶苦茶だ」

今回の事態を引き起こした日本エコロジーはどう答えるのか。松井政憲社長を直撃した。

――森林法に違反したことに関してどう受け止めているか。

「一部、森林法で越境した部分については謝罪しないといけない部分があった。しかし、その他の部分については適法にやってる。中止勧告との言葉が出回っているが、我々は是正勧告と受け止めている。全体的な中止というイメージはない」

――釧路市での16件のメガソーラー計画は、条例制定前の駆け込みではないのか。

「我々はガイドラインができる前から計画し、役所には計画を受理してもらっている。それなのに希少種の調査が終わっていないと後から言うなら、最初から受理しないで欲しい」

――役所は書類の提出を受けたら受理せざるを得ない。それをもって計画を承認したのとは違うと言う役所側の主張はどう考える。

「いままで必要書類がすべて揃わなければ受理してもらえない書類がたくさんあった。それなのに、提出されたら受理せざるを得ないと言うのは言いがかりではないか。受理したから工事をしてよいと言うものではないと言うなら、何のためのガイドラインなのか。我々の考えが誤っているなら最初にその説明をして欲しい」

――市側は工事予定地で希少種への影響が及ばないことを示す調査結果を求めている。調査を継続するのか。

「文化財保護法では調査の義務はない。ただし、希少種への影響が軽微でなかった場合に事業者に罰則などが科せられる。そういう仕組みになっているのに、事前に民間企業へ何年も調査を押し付けるのはちょっと違うと感じる。キタサンショウウオの調査にしても、複数年必要ですと言う話は後から出て来た。しかも市側にそれは義務なのかと訪ねたとき『お願いです』と回答があったので、それでは出来る範囲でやりましょうと話した」

――行政側は、調査を依頼するのは希少種の調査経験のある地元の調査会社でないと適格性が証明できないとしているが。

「地元の調査会社や評価をする人がメガソーラーの反対運動と結びついているケースもあり、利益相反ではないかと申し上げている。地元と利益関係のない専門家から客観的に評価を受けることが我々の責務だと思っている」

――求められる調査を終える前に工事再開することもあるということか。

「どこまでが調査の義務でどこまでが要項なのか。工事を続けてはいけない理由があるのか。メガソーラーの建設は経済活動なので、我々は財産権も主張したい。繰り返すが、役所が計画書類の受理をしたから工事をしてよいわけではないと無茶苦茶なことを言われてもそれは論外だ。こちらとしては求められたものを全部提出し、受理をされたから投資をしている。協議中という考えもない」

――かつて報じられたこともあるよう元山口組系幹部A氏とは同じ企業の役員だった。いまでも繋がりはあるのか。

「報道は全くの事実無根。同業者としてA氏と一緒に事業計画をしたことは間違いないが、それ以上でもそれ以下でもない、このことが今般の事業に大きく関与することない」

松井氏はこの直撃取材後に受けた地元テレビ局のインタビューで、計画した16ヵ所のうち4ヵ所を廃止にすることを明らかにした。

エネルギー基本計画では、2024年度に再生可能エネルギーの割合を4割から5割程度に引き上げる目標を掲げている。だが、環境保護や災害への懸念からメガソーラーの建設に懸念を抱く声は日増しに増えている。

釧路の問題をきっかけに国も動き出した。環境省は関係省庁が連携する連絡会議を設置し、太陽光発電の地域共生や規制強化に向けた検討を始めるという。

こちらもあわせて読む『【千葉・茂原のゴースト団地】市は来年3月までの退去を求めているが…「真名団地」に残った3人の住民たち「廃墟」に暮らす「理由」と「本音」』

【あわせて読む】【千葉・茂原のゴースト団地】市は来年3月までの退去を求めているが…「真名団地」に残った3人の住民たち「廃墟」に暮らす「理由」と「本音」