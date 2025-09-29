明治日本を訪れたイギリス人女性が感じた、日本で行われたキリスト教伝道の「奇妙な実態」

日本のキリスト教徒に会ったイザベラ・バード

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは、通訳の伊藤と現在の青森県黒石を旅している途中、日本のキリスト教徒に会うことになります。その際の様子や、彼女が書き記した日本のキリスト教教育や伝道について、同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

弘前に住む3人の「キリスト教徒の学生」が会いたがっていると聞き、わたしは驚きました。

立派な服装をした非常に聡明そうな若い男性3人で、英語が少し話せます。そのうちひとりはこれまでわたしが日本では見たこともないほど聡明そうで知的な顔立ちをしていました。

3人とも侍階級の出で、それは相手を見下したような顔立ちや物腰から判断できたはずでした。英国の女性がこの家に滞在していると聞いた、あなたはキリスト教徒かと彼らは尋ねましたが、聖書を持っているかと訊かれて、わたしがお見せできますよと答えるまでは見るからにおもしろくなさそうでした。

弘前はここから3里半離れたある程度大きな城下町で、元藩主がそこにある上級学校か大学［東奥義塾］かを後援しており、ふたりのアメリカ人が続けてこの学校の校長を務めてきました。この方々はキリスト教徒としての生き方が一貫し、またキリスト教にのっとった教育を精力的に行ってきたに相違ありません。

というのもその下で30名の若者がキリスト教に帰依してきたのですから。30名全員が充分に教育を受け、また何名かが政府の教員採用試験に合格しそうなところまで来ており、これらの若者が「新しい道」を受け入れたことはこの地方の将来に関して重要な意味を持つかもしれません。

キリスト教の普及に関して日本で行われた最も重要な務めが伝道団のまったく与り知らぬところで、しかも宣教師が定住を許されない地方で達成されているとは奇妙なことです。

たとえば、北海道札幌農学校のクラーク氏のもとでは18名の若者がキリスト教に改宗し、九州の官立学校［熊本洋学校］自然科学教官のジェーンズ大尉のもとでは、士族出身の40名の若者がキリスト教を受け入れて、現在京都で神学生となっており、また弘前のイング氏とデヴィッドソン氏はどちらもアメリカ人で日本政府に雇用されているというように。

これら教師に与えられた地方は、キリスト教が現在許容されている範囲を示しています。

3人の学生はワキヤマ、アカマ、ヤマダという名で、この町まで伝道に来たのでした。警察はなにも妨害はしないものの、「みんなもう神のことなど聞きたがるものか」と言っています。

「ぼくのせいなんです。ぼくには力がありません。道がめずらしかったときは何百人も聞きに来たものなのに、いまでは何十人かしか来ません」とヤマダが言いました。仏教や神道の聖職者から妨害はあるのかと尋ねたところ、妨害はないけれども、たいがいみんな旧い宗教にうんざりはしていても、新しい宗教を求めてはいないのだと彼らは答えました。

この3人は明らかにとても優越意識のある若者たちですが、英語はとてもへたで、伊藤はキリスト教徒が大嫌いですから、あくまで杏を煮るのに没頭しているふりをして、通訳をしに出てこようとはしませんでした。

あとで伊藤はわたしに「キリスト教劇」を見てはどうか、100人ほどの人々がアカマからの活発な呼びかけに耳を傾けていると言ってきました。わたしはたいへん興味があったものの、いまでは西洋人に会う気にはまったくなれず、わざわざ弘前に行ってまでこの3人の学生の教師に面会しようとは思いませんでした。

＊＊＊

さらに〈明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「日本のことわざ」を知って大笑いした理由〉では、バードが日本人との団欒の中で知った「ことわざ」にまつわるエピソードが書かれています。

