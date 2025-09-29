脱・長時間労働の流れが着実に進んできたが…（写真はイメージ、Gorodenkoff／Shutterstock.com）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

時折、「上司ガチャ」という言葉を耳にします。ガチャガチャとハンドルを回さないと入っているグッズが何か判明しないカプセルトイになぞらえ、配属されるまで上司の当たり外れが分からない様子を表す言葉です。

そんな部下たちの思いを汲み、上司を逆指名できる人事制度を導入した会社もあると聞きます。

また、「残業キャンセル界隈」の若者たちについても耳にします。仕事が終わっていないにもかかわらず、定時になればサッサと帰る働かないルーキーに頭を悩ませる上司も少なくないようです。

定時になったのだから帰って当たり前と言われればその通りかもしれませんが、長時間労働が前提の時代に育った上司たちとは相容れない価値観かもしれません。

時にカプセルトイに例えられ、時に残業キャンセル界隈を決め込む働かないルーキーたちに翻弄される──。そんな上司受難の時代に、若者たちをどうマネジメントしていけばよいのでしょうか。

「時間＝無限の資源」と捉えていた昭和の企業戦士

部下をマネジメントする手法には、上司の個性によって違いが色濃く表れるものです。しかし、時代ごとの社会的風潮や価値観によって大まかな特徴は見られます。

企業戦士やモーレツ社員などの言葉が飛び交い、長時間労働が当たり前だった昭和から平成にかけては、「時間＝無限の資源」と捉えられている感がありました。

時間を無尽蔵に使える職場であれば、やりきれない仕事があっても遅くまで残業して終えればよいという発想になりがちです。それでも間に合わなければ土日に出勤するといった具合に、時間を湯水のように注ぎ込むことが可能でした。

だからといって、当時の社員たちは決して深夜残業や土日出勤が大好きだったというわけではありません。上司は権限を振るって部下を働かせるストロングマネジメントによって、長時間労働を厭わない雰囲気を職場内につくり出していました。

中には部下を仕事に夢中にさせてしまうカリスマ的な上司もいたでしょうし、根っから勤勉な部下もいたと思います。しかし多くの場合、部下たちを突き動かしていたのは抵抗し難い威圧感です。部下は上司からの叱責に時に恐怖心を抱きながら、残業や休日出勤がつらいという感覚すら麻痺させて働きました。

時間は無限という前提があると、ワークライフバランスなど取りようがなくなります。プライベートより仕事に専念することを最優先とする職場第一主義を共通の価値観として部下に植え付けることが、上司にとって重要な役割の一つでした。

そんなスタンスを全員に強制する一律適用型労働は、「男性は仕事、女性は家庭」という当時社会に浸透していた性別役割分業と親和的でもありました。

ところが時代が平成から令和へと移り変わっていく中で、「時間＝有限の資源」だと認識されるようになっていきます。

仕事最優先の「一律適用型」から「個別最適型」へ

過労死などが深刻な社会問題として取り上げられるにつれ、長時間労働に対する世間の目は厳しくなり、2019年に施行された改正労働基準法では残業に上限規制が設けられました。2024年からは、建設業やドライバー、医師といった規制が猶予されていた分野にも適用されています。

労働政策研究・研修機構の調査によると、事業所規模5人以上の常用労働者1人当たり年間労働時間は1990年に2064時間だったものが、2024年に1643時間と421時間も減少しています（別掲グラフ参照）。これは脱・長時間労働の流れが着実に進んできたことを如実に示す数字です。

また、働く女性の増加に伴って性別役割分業への問題意識も高まりました。かつて女性だけの課題とされていた育休取得が、いまは男性にとっても課題として認識されています。家庭と両立しながら働きワークライフバランスを取るという考え方は、徐々に性別の垣根を超えて広がりつつあります。

このような時代に、威圧感で部下を押さえつけようとするストロングマネジメントは合わなくなってきました。むしろ、家事や育児、介護といった家庭事情も視野に入れながら、仕事もうまくこなせるように部下を支援するエンパワー（力を与える）マネジメントが求められています。

必要なのは職場第一主義ではなく、職場とプライベートのどちらか一方を優先するのでもなく、どちらも大切にする両立実現主義の価値観です。

プライベートの事情は人それぞれ異なります。子どもが小さい人、病気を抱えている人、障害がある人など事情の数だけ最適な両立の仕方があります。それらを考慮すれば、働き方は仕事最優先のスタンスを強制する一律適用型ではなく、個別最適型へと移行していくのが自然な流れです。

ただし、時間有限の職場でも変わらないものがあります。それは、仕事の目的が成果の最大化であるという点です。

働かずに成果を出せないルーキーの末路

マネジメントは、あくまでそのための手段に過ぎません。脱・長時間労働でエンパワーマネジメントを実践し、両立実現主義のもとで個別最適型労働を取り入れたとしても、仕事である以上は成果が出せなければ本末転倒です。

冒頭で触れた残業キャンセル界隈のルーキーたちの存在も、脱・長時間労働の流れに沿って考えれば自然な現象と捉えられます。しかし、成果が出ておらず、努力する姿勢も見られないようだと働きが十分だとは言えません。職場には、そんな働かないルーキーを抱える余裕などないのです。

求められる成果を出しているのであれば、時間有限を前提とする職場で残業キャンセル界隈はむしろ歓迎されるべきスタンスだと言えます。それに対し、働かないルーキーと化して成果を出せないまま残業キャンセルを続けてしまうと、その行動の結果はやがて自分自身に跳ね返ってくることになります。

採用難のいま、若手人材は引く手あまたで市場価値が高く転職するのも比較的容易です。しかし、時が経つにつれ若手とは呼ばれなくなっていきます。年齢が上がって転職市場で重視されるのは「伸びしろ」よりも仕事の「実績」です。真摯に仕事と向き合わず成果を出してこなかったツケは、いつか支払わされる日が必ず訪れることになります。

働かないルーキーを部下に持つ上司の役割は、そんな未来像が訪れる可能性も示しつつ、そうならないよう導く努力をすることです。

ただ、「そんな仕事ぶりでは将来後悔するぞ。しっかり働け！」とハッパをかけるだけで、部下に丸投げするようなスタンスではうまくいくはずがありません。経験の乏しいルーキーには、成果を出すために必要なスキル自体がそもそも身についていないからです。

かつてのように時間無限の職場であれば、深夜まで残業させるなどして時間で解決することができました。しかし、脱・長時間労働の機運が高まる中で、その手法は解決策にはなりえません。

取り組まなければならないのは、短時間で成果が出せる手法を部下と共に考えて導くことです。どんな難題も修羅場も長時間労働で乗り越えてきた上司にとっては酷なミッションかもしれませんが、部下だけに任せるのはもっと酷に違いありません。

時間有限の職場で上司が真っ先に取り組まなければならないのは、部下に求める成果を数字や言葉などで明確にすることです。

求める成果が曖昧になっていると、いつまでに何に取り組めばよいかが見えてきません。成果というゴールが定まってはじめて、いま何に取り組まなければならないか逆算することが可能になります。

部下が残業キャンセルすること自体は、決して悪いことではありません。むしろ、職場のあるべき姿としては残業キャンセル界隈こそが標準のはずです。問題なのは、その日に終えるべきタスクを完了できているのかどうか。そして、目標としている成果が期限までに出せる算段が付いているのかどうかです。

それが出来ていないとしたら、求められている成果に対する認識がズレている可能性があります。あるいは、部下に求めている成果の難易度が高すぎて目標として無理があったのかもしれません。

時間無限の職場と比べて、時間有限という縛りがある職場でのマネジメントは、はるかに難易度が高いと言えます。働かないルーキーをどう導いていけば良いか、上司が悩むのは当たり前です。時代の変化に合わせて、マネジメント手法も変えていく必要があります。

一方、ルーキー社員側は、残業キャンセルを咎めないのは良い上司に違いないなどと早とちりしないよう注意する必要があります。

残業キャンセルした自分が成果をしっかりと出せているのであれば、問題はないのかもしれません。しかし、求められる成果が出せていないのに残業キャンセルしても「いいよ、おつかれさん」と優しい笑顔で応じてくれる上司は、ただ甘やかしているだけか、心の底では戦力外と見なしているかどちらかの可能性があります。

それを「上司ガチャに当たった！」などと喜んでしまうとしたら、大きな勘違いです。溜まっているツケがまだ少ないであろうルーキーと呼ばれているうちに、仕事との向き合い方を修正した方が良いかもしれません。

筆者：川上 敬太郎