精神科医直伝。あなたをすり減らす人間関係を整理する”３つの勇気”

「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説している。

損な役回りから逃げる

私たちは日々の暮らしの中で、誰かが担わなければならない「役回り」に出会います。

それは、職場での雑務や集金係、町内会や学校のPTA活動、あるいは飲み会の幹事など、誰かがやらないといけない。でも、できれば避けたい仕事というのはあります。こうした役割を引き受けると、感謝されることもありますが、それ以上に時間を奪われて疲弊してしまったりします。

もちろん、誰かが率先して動くことで集まりや仕事が円滑に進みます。

利他的な行動は人間としての成長につながることもありますが、常に成長し続ける必要もないでしょう。「やりたくないことは、やらなくてもいいと思ってしまえば、意外と気が楽になります。

町内会の集金や、社内の送別会の幹事、学校のPTA役員なども、「誰かがやらなければ」という空気が漂います。

最近ではマンションの理事会役員を断る人も増えています。最初は気が引けるかもしれませんが、実際に断っても何の問題もなく回っていくことがほとんどです。それを機に外部管理者方式に移行していくマンションもあります。つまり、あなたが引き受けなくても、世の中は勝手に回っていくのだ、ともいえます。

困っている人を前にすると、優しい人ほど「自分がどうにかしなきゃ」という気持ちになります。誰かが困っていると胸が痛む──その優しさは素晴らしいことです。しかし、その優しさが自分をすり減らしていませんか。重要なのは、損な役回りを引き受けないことは、わがままでも冷たくもない、ということです。

もし他人から嫌味を言われたとしても、長期的に見れば、自分の心身の健康を守ることのほうがはるかに大事でしょう。どうしても誰かがやらなければならない、という場面に直面した際は、役割の分担を提案するのもひとつの方法です。

幹事の仕事をひとりに負担させるのではなく、複数人で役割を分ければいいでしょう。現代はSNSやメッセージアプリのおかげで情報共有がしやすいですから、分担してもどうにかなりそうです。

「自分ばかりが損をしている」と感じるとしたら、それは、自分は他人の期待に応えているのに、なぜ他の人はそうではないのだという不公平感です。

だとしたら、自分もやりたくないことはやりたくないと言えばいい。みんなが幸せを奪い合う世界で何かを守るためには覚悟が必要です。

人間関係において本当に大切なのは、無理をしてまで他人の期待に応えることではありません。できる範囲で助け合うことです。

「損な役回りを断る勇気」を持てたとき、あなたの心はぐっと軽くなることでしょう。

人間関係を休む

私たちの抱える悩みの多くは、人間関係に由来しています。職場の同僚、家族、友人、近所づきあい。確かに、どれも避けて通れないものばかりです。

考えてみれば、誰とも関わらずに１日を過ごすことは、ほとんど不可能でしょう。密林の奥地で孤独に生きるような環境でない限り、私たちは人と接することから逃れられません。

そして、人間関係は一生続くものです。学校のクラスメイト、職場の同僚や上司、親子・夫婦関係、地域のつながり。これらは常に存在し続けますから、人と人との関係は、生きる上で切っても切り離せません。

私自身は、これまで大きな人間関係の悩みに苦しんだ経験はあまりありません。それは、私があえて「深く関わりすぎない」ことを意識してきたからかもしれません。

人間にはそれぞれの役割があります。

友人には友人として、同僚には同僚として、家族には家族としての役割。

相手の立場や役割を理解しつつも、それ以上を過剰に期待されないようにすることで、人間関係の摩擦を減らすことができるのです。

例えば、職場というコミュニティーにおいては、「一緒に仕事をする関係」という役割以上の期待を相手に持たないし、持たれないことが大切です。

相手を友達のように捉えると、ちょっとした言動が心に刺さってしまったり、思わぬ誤解が生まれてしまったりします。役割を超えた期待が自分を傷つける原因になります。

もちろん職場の人間とたまたま意気投合し、お互いに求める役割が一致し、深い仲になることもありますが、それにはしっかりとした距離感の理解や意思が必要です。

人間関係を整理するために、まず自分を中心にして円を描いてみましょう。

そして、自分の周囲にいる人々を距離の近い順に適当に分布させていきます。

最も近い場所には大切な家族や親友などが配置されましたよね。そして、親しい友人、仕事で本当にお世話になっている人などを書き込んでいきます。

円の中心から近くにいるのは、あなたが大切だと思っている人だということです。円の中には何人の人がいたでしょう。意外と少ないのでは？

円の中にいる人のことは大切にする一方で、円の外にいる人が何を言ったとしても、あなたはそれを気にする必要はありません。

現代において、この「距離感」を乱しているのがSNSです。

本来は通りすがりの見知らぬ人なのに、スマホの画面を通してその声が届くと、まるですぐ近くで言われているように錯覚してしまいます。その結果、気にしなくていい言葉に心を振り回されることがあります。

あなたが描いた円の中に入る人は、おそらく50人にも満たないでしょう。ということは地球上にいる残りの80億人以上は、あなたの人生に影響を与えない人たちなのです。そう考えると、他人の言葉や態度に過剰に悩むことが、いかに無意味であるかがわかります。

適度な距離を取る勇気も必要かもしれません。会いたくない人とは無理に会わなくていい。返したくないメッセージには、少し間を空けても良い。

誰かと適切な距離を保つことは、決して悪いことではありません。

人間関係に疲れたときは、あえて「誰とも会わない週末」「誰ともつながらない時間」を作ってみるのも有効です。静かにひとりで過ごす時間は、自分を見つめ直すための大切なリセット時間となるでしょう。

むしろ、心を健やかに保つためには、人間関係そのものを休むことがとても大事なこともあるのです。

