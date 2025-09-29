編集部も思わずもらい泣き…！相続で生まれた感動の実録エピソード

父が負った1億円の借金

「借金まみれだったはずの母が、まさか自分にこんなに大金を残してくれたなんて」

そう語るのは、都内で自営業を営む後藤義人さん（仮名・42歳）だ。

後藤さんの実家は岐阜県のとある地方都市にあり、上京するまで、両親と弟と4人で暮らしていた。特に幼少期は父がバブルに乗じて作った刺繡工場が大繁盛、週に1回は家族で車にのって他県へステーキを食べに行くなど、人もうらやむ羽振りの良い暮らしをしていたという。

だが、あっという間にバブルははじけ、中国製品が市場を席捲するようになって、生活が一変。工場は1億円の負債を残して閉鎖してしまった。

借金だらけの貧乏生活に耐えきれなくなった後藤さんは、中学生でヤンキーになり、高校を中退した後、家族に無断で上京。その後も、ほとんど実家へは戻らなかった。

だから、5年前に父が亡くなった際、死ぬ直前に借金を完済していたと聞いて、驚いた。もしかすると父の死後に自分に降りかかってくるのではと、内心おびえていたのだ。

借金まみれの母が残した通帳

だが、もっと驚いたのは、2年前に母が亡くなった際、後藤さんへ1200万円の入った通帳を残してくれたことだ。

「父の後半生は巨額の借金を返すためだけにあったようなもので、正直、両親からの相続は期待していませんでした。でも、弟から聞いた話だと、母は借金をしている大手銀行の目を盗みながら、地元の地銀に別で口座を作って、パートで稼いだ給料や何かで余ったおカネをことあるごとに貯金していたそうです。長男の私に何もしてやれなかった、と悔いる気持ちが強かったと」

そう言って後藤さんが開いた通帳には、数字がびっしりと書き込まれている。

「はじめて通帳を開いたとき、通帳に書かれた年月と回数、そして積み重なった金額に、母の深い愛情を感じて、涙が止まりませんでした。自分の生活自体も相当苦しかったはずなのに……」

さらに後藤さんは、葬式当日、弟から母の日記を手渡された。開いてみるとそこには、バブル崩壊後、貧乏暮らしで喧嘩の絶えない二人の子供をなんとかなだめながら、借金で苦労する夫を必死に支えようとする母の姿があった。

「もっと親孝行をしていればと、今になって深く後悔しているんです」

今は年に2度は岐阜へ帰省して、弟とともに両親の墓参りをしているという。

墓じまいへの粘り強い交渉

遺族に喜ばれるのは、遺産だけではない。借金や、価値がなくて処分の難しい土地、遠方にある先祖代々の墓などを生前に処分してくれた場合にも当てはまる。

大阪府在住の主婦・田嶋恵子さん（仮名・45歳）は、結婚を機に母の芳江さんを一人残し、故郷の神奈川県から転居した。その後も年2回子供を連れて帰省するなどやりとりを続けていたが、60代半ばを超えたころから芳江さんの物忘れが多くなり、終活の相談に乗ることも多くなった。そんな芳江さんの大きな悩みのタネだったのが今後の墓守だ。

夫の死後も、神奈川にある夫姓の先祖代々のお墓を一人で守ってきた芳江さんだったが、年忌法要も定期的にあって、加齢とともに大きな負担を感じるようになってきた。自分の死後、大阪に住む恵子さんたちに負担をかけるのも申し訳ないと、芳江さんは70歳を前に墓じまいを決断した。

そこでさっそく夫の姉に伝えたところ、「両親やご先祖が可哀想だから、お墓は残したい。嫁のあなたにはわからないだろうが、お墓は自分たちの心の拠り所なのだ」と猛反対にあってしまった。芳江さんは、義姉の怒りを根気よくなだめつつ、次に相続する恵子さんの負担を伝えて、「疎遠になり、いずれ無縁仏になってしまってはご先祖様が一番悲しむのではないか」と正直に伝えて、なんとか理解を得ることができた。

最期の節約

しかし、問題はそれだけではなかった。墓石の撤去に際して、お墓への通路が狭いので重機を使用することができないと、業者から当初提示されていた予算の倍額40万円を請求されてしまう。さらに、寺から離檀料として20万円を要求されるなど、墓じまいの費用は嵩むばかり。恵子さんは、度重なる交渉ごとに疲れた芳江さんの愚痴を、電話でなんども聞かされた。

だが、もともとまじめな性格だった芳江さんは、手元供養をしている夫以外の先祖の遺骨を、寺の永代供養の合祀墓に納めることで決着させ、出費も2割ほど抑えることができた。そしてその2年後、墓じまいを見届けるように夫の元へ旅立った。その結果、恵子さんは、父方の先祖代々の墓を相続せずに済んだ。

経済的に考えても、墓じまいをしなかった場合に将来かかったであろう墓参りや法事の諸経費・交通費を、トータルで200万円ほど節約することができた計算になる。相続財産の1700万円のほかに、実質200万円の「相続」をしてくれた芳江さんの的確な終活に深く感謝している。

墓じまいのほかにも、誰も住まなくなった遠方の土地や家を処分すれば、残された家族の負担は大きく減る。

後編記事『心のこもった相続で生前の苦労や面倒も報われるかもしれないワケ』へ続く

「週刊現代」2025年09月29日号より

【つづきを読む】心のこもった相続で生前の苦労や面倒も報われるかもしれないワケ