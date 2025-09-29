◇インターリーグ ドジャース6―1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が28日（日本時間29日）、30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）初戦の先発マウンドをブレーク・スネル投手（32）に託すことを公表した。

試合後の会見で「まだ公式に発表できる段階ではない」と前置き付きながら「火曜日の先発は山本…いや、スネルが有力だと思う」と“公表”。これにより、初戦がスネル、2戦目にチーム最多12勝をマークしている山本がともに中5日で先発マウンドに立つことが濃厚となった。前日27日に33球のブルペン投球を行った大谷が3戦目に回る可能性が出てきた。

サイ・ヤング賞2度の受賞を誇るスネルは今季、ジャイアンツから加入した。開幕から2試合に登板した後、左肩の炎症で4月から負傷者リスト入り。リハビリ、トレーニングを経て、8月2日（同3日）のレイズ戦で復帰した。ポストシーズンに向けて状態を上げ、直近3試合の登板では計19イニングをわずか1失点と抜群の安定感を示している。