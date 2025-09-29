死後に社会貢献をして天国で微笑みたい人へ、遺贈するうえで肝心なコト

遺贈の制度自体を知らない人も多い

一昨年度、ついに行き先がない遺産が1000億円を超えた（最高裁判所広報課の報告）。法定相続人のいないおひとりさまの財産は国に没収される。大切な財産を国に好きに使われるより、自分で遺贈先を見つけて感謝されたほうがよい。

遺贈先はかつて世話になった母校が一般的なほか、死ぬ間際にお世話になった病院や介護施設、スーパーなども多い。近年では、ノーベル賞を受賞した山中伸弥氏が理事長のiPS財団など先端医療研究機関への遺贈も増えている。

さらに、日本財団などを通じて災害復興支援に役立てたり、近隣の障碍者施設や日本児童養護施設財団、さらにユニセフや赤十字といった社会貢献団体などに寄付する手もある。

だが、行政書士さやま法務コンサルティングの佐山和弘行政書士によると、日本はアメリカなどの諸外国に比べ、事例は少ないという。

「日本の相続が、残された家族にどう渡すかという発想に縛られすぎているからです。遺贈の制度自体を知らない人もいまだに多い印象ですね」

遺言書はサポートを受けよう

遺贈先を決めたらまずは司法書士などの専門職や近くの公証役場へ相談してサポートを受けよう。

遺言書の書式に様々なルールがあるほか、施設名や住所が違うと遺贈先を確定できないなど、自力のみではうまくいかない事例が多いためだ。そのほか、日本財団など著名な遺贈先では無料でサポートしてくれる。

遺贈するなら圧倒的に現金が喜ばれる。

不動産は処分や活用に困って嫌がる団体も多い。

遺贈も贈り物の一つ。独りよがりになる前に、受け取る側のことを考えよう。

2025年09月29日

