「かわいすぎる」1歳の息子の最近のマイブーム“くまケツポーズ”→後ろからの絶景に7千いいね【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まる👶☺︎🦖⸒⸒(@maruchaan25)さんの投稿したお写真です。子どもたちは、コロコロさまざまなポーズや表情を見せてくれて愛しいですよね。1歳の息子さんを育てるまるさんは「最近のマイブームらしい」と、息子さんの取ったポーズを投稿。洋服のデザインも相まって、かわいらしいお写真になりました！

最近のマイブームらしい👶

このポーズはなに？🤔(笑)

そしてくまケツ🧸は可愛すぎる🥳

特に幼少期のお子さんに見られるこのポーズ。世界が逆さまに見えるところが魅力なのかもしれません。背後から撮ると、おしりにプリントされたクマさんが正面に見え、かわいいですね。クマさん以外の動物も集めて、撮影したくなってしまいます…。



この投稿には「赤ちゃんの服ってよくお尻にくまちゃん付いてるのありますよね！なんでだろ？って思ったけど、この絶景のためでしたか…✨」「一緒に同じポーズして覗きあうと喜んでくれます笑😆」といったコメントが寄せられていました。このポーズのために、おしりにデザインが入れられているのかもしれませんね！お山のポーズと、おしりのかわいいデザインの組み合わせが素晴らしいお写真でした。

