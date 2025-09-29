自分の所属する社民党も一刀両断！　お笑いタレント・ラサール石井が国会議員になる決意をした【妻の一言】

「何度も断っていたんですが……出馬の決め手は、うちの妻の『やったらいいじゃない』という一言で、決断しました」

永田町の参議院議員会館で取材に応じてくれたラサール石井氏（69）。先の参院選で社民党からの出馬を決断した理由を尋ねたところ返ってきたのは、この一言だった。

実際、社民党党首の福島瑞穂参議院議員からは、何度も出馬要請を受けていた。

「何回も何回も、もう少しお話をと言われて。福島さんと3回以上は会いましたね。福島さんの熱意はわかるし、以前から人柄も知っていました。けれど、出演する演劇の予定がどう考えても国会と被るから断っていたんです。国会を休んで芝居に出るのなら社民党が全面的にサポートするとも言われていたんですが、なかなかふんぎりがつかなくて」

妻への絶対的信頼

それを翻意させたのは、2012年に再婚した32歳年下の妻の存在だ。再婚当時、彼女は現役女子大生。出会ってからわずか4カ月のスピード婚として芸能界を騒がせた。それから13年、ラサール氏は妻の助言を絶対的に信頼している。

「すごい直感が働く人で、この人はいい人とか、この人と付き合っちゃダメというのを瞬時に見抜く。しかも間違いなく的中するんです。だから年の差で結婚して以来、彼女の言うことを100パーセント聞くって決めてるんです」

今、鎌倉のマンションに住むラサール氏だが、長らく暮らした都内から引っ越したのも妻の助言だったという。

「都内に買ったマンションが思いのほか値上がりして、売却したら差額で鎌倉のマンションが買えることがわかったんです。購入の決断から売却のタイミング、次の物件選びまで、すべて妻の提案でした。そんなことが積み重なってきたので、もう逆らっちゃいけないと考えているんです」

興味深いのは、妻の政治的スタンスが当初は夫と正反対だったことだ。

「最初の頃は結構、政府寄りだったんですよ。『安倍さん可愛い』とか言ってて、夫婦で対立することもありました。」

その後、徐々にラサール氏の考えに理解を示すようになったという。

「今でも中立的な立場は崩さないんですけど、『やっぱりここは変だよね』と言うこともある。そんな妻が『やったら』と背中を押してくれたんだから、決断しないわけにはいきませんよね」

SNSで何度も炎上

そんなラサール氏は、これまでSNSでの政治的発言に批判が殺到して炎上することも絶えなかった。そもそも、政治的意見を発信するようになった理由はなんなのか。

「僕の世代は反体制フォーク世代ですから、政府がおかしいときはみんなで正すもんだと思ってた。自分としては普通にしゃべっているつもりだったのですが、『なんだか、やたらと絡んでくる人たちがいるな』と感じていたんです」

初めての「炎上」体験は、些細なきっかけだった。

「2008年に、こち亀の銅像の除幕式があったんです。当時の麻生太郎首相が来賓で来て、作者の秋本治先生と握手して、『次は私だ』思って握手を用意していたら、なんとガン無視。そのことをブログに書いたら、めちゃくちゃ批判が殺到して驚きました」

以来、現在に至るまで氏の発言は何度も「炎上」してきた。それでも、気にならない理由は極めてシンプルだ。

「SNSのリプライはまったく読んでません。申し訳ないけど、褒めてるのも読んでません。だって、ちょっと読んだらどうしても反論したくなるし、落ち込むじゃないですか。だから読まないんです」

謝罪文を投稿

批判は読まないというのは、SNSで消耗しないために非常に効果的な方法だが、そのせいで困ったミスをして猛省することも。特に騒動になったのは2024年1月、当時の岸田文雄首相がＸで被災者に対してホテルや旅館への2次避難を呼び掛けたのに対し「被災者にそんな金あるか。だったらあんたが金を出して、旅館やホテルを借り上げ避難民を移動させろ」と投稿したこと。

実際には政府や自治体が借り上げ、被災者は無償で使用できるようになっており、全くの誤解であったため批判が殺到、当の岸田首相もXで「影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません」と、名指しは避けたもののラサール氏への批判を投稿。

数日後、ラサール氏が謝罪を投稿するまで大きな騒動になってしまった。

「間違っていたことに気付いたのは、2日ぐらいして人から教えられてでした。先日、国会内で岸田さんにトイレでお会いしたので、その節は……と謝りました」

ちなみに最近話題となっているのは、石破首相に対するエール。取材の数日前にも都内の劇場で、スタンダップコメディーを披露した際に「自民党にあんなにいじめられて、石破さん、社民に来ないか」と発言して話題に。実際、声をかける機会を狙っているのか尋ねてみると……。

「いやいやあれは話の流れでウケると思って言っただけで。いっても石破さんもタカ派ですし、右の人ですから。ただその石破さんがリベラル寄りに見えるほど今の自民党がおかしいのですが」

芸人として長年第一線で活躍してきた経験があるゆえに、なにげない一言でも人の心をつかむ。だからこそ、批判や炎上も絶えない。

「『こち亀』を政治利用するな」

選挙期間中にも、こんな一幕があった。福島氏がXに「天王寺でラサール石井さんがサインを求められました」と投稿。その際に添えられたのは、ラサール氏が『こち亀』の主人公・両津勘吉を演じていた当時のイラストや、本人が両さん姿で写った写真にサインをする場面だった。

ところが、この投稿が「『こち亀』を政治利用するな」と炎上騒動に発展したのである。

「あれも、写真を持って来た方がいたのでサインしただけなんです。実は、最初はちょっとだけ、両さんの声真似もしてたんですが、秋本先生や集英社に迷惑がかかるなと思い直して選挙戦途中でやめました」

政治的な発言が注目されるようになってから、ラサール氏のテレビ出演も激減した。

「政治的発言が話題になることが増えてからは、事務所のマネージャーに『Xをやめませんか』といわれたこともあります。CMの仕事では大手広告代理店からもっと直接的に『こういう発言をされるのは、やめられたほうがいいんじゃないですか』ともいわれました。実際、もう10年近くのあいだ、ほとんどテレビに出演してませんしね」

それでも、ぶれることがなかったのは演劇という軸があったからだ。

「若いうちから、ずっとテレビに出られるわけではないと考えて演劇にシフトしていたんです。基本的に演劇では政治的発言が影響することはありませんでした。しかしその雲行きも怪しくなってきた。『ラサールが演出するなら、うちの事務所のタレントは出せない』なんていわれるようになって、だんだんテレビと同じになってきた」

さらに、そうした忖度だらけになってしまったテレビ業界にもピシャリ。

「昔だったら、こうした発言をしていてもワイドショーのコメンテーターの仕事くらいは来ていたと思うんですよ。でも、今は政府寄りの人ばかりを並べた上で、ちょうちんコメントばかり言ってる。権力におもねるタレントばかりが重宝されてますよね。私は、そういうのは嫌いです」

他方で、67歳にして政治家になったラサール氏は、この2ヵ月あまりは多忙を極め、取材の後にはアポイントが5つもあるという。

「人生のほぼ終盤で、また新しいことができるのは幸せです。しんどいけど、楽しいですよ」

社民党も批判

こうして政治家としての道を歩み始めたラサール氏だが、もっとも取り組みたい問題を尋ねたところ「外国人問題」だと即答した。その言葉通り、日々の活動は朝鮮学校の授業料無償化実現、大戦中に多くの朝鮮人労働者が事故死した長生炭鉱の遺骨問題などに埋め尽くされている。

Xの投稿自体は減ったものの、「排外主義、差別を煽るデマはやめろ」と書いた9月8日の投稿は3500リポスト（1.1万の「いいね」）されている。議員になっても、主張に遠慮や建前はない。取材では、自身の所属する社民党への率直な批判もあった。

「福島さんはとてもフラットな人で、私の友人のスタンダップコメディアン清水宏の応援連説を見て『面白い！』と言って、本人もスタンダップコメディをやると言い出したりするけど、他の古い党員の人の中にはそうじゃない人もいる。権威のある言論人には丁寧に挨拶するけど、清水宏の名前も覚えなければ挨拶しようともしないんです。そういう権威主義的なやり方は本当にダメです」

さらに、ネット上でよく見かける「左翼は中国や北朝鮮からカネをもらっている」という批判についても一刀両断だ。

「左翼でお金儲けてる人なんか、いるわけない。そんなに儲かるなら私もとっくに金持ちになってますよ。みんな貧乏です。」

69歳にして初めて議員になったラサール氏に遠慮はない。今後も、おかしいと思うことは正面から批判していってもらいたい。

