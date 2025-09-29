気軽につくって出かけよう！ 大人の外ごはん【きょうの料理ビギナーズ10月号より】

気持ちよく晴れた日、時間がぽっかり空いたとき、気分転換したいときなど、ちょっと外に出かけたくなることはありませんか？

本記事では、そんな大人のひとり時間のお供にぴったりな、パパッとつくれるおにぎりやサンドイッチをご紹介します。

公園のベンチで、自分だけの時間をのんびり楽しんでみてください。



青じそたっぷり さけおにぎり

さけの塩けと青じその香りにそそられて、気づけばペロリ。

好きな具をたっぷり入れられるのは大人の特権！

材料（1人分）

ご飯（温かいもの）… 220g

青じそ … 3 枚

焼き塩ざけ …（小）2/3切れ (50g)

好みの漬物・りんご … 各適宜

◎塩



［1人分440kcal 調理時間5分（ご飯を冷ます時間は除く）］

1 ご飯はボウルに入れて少し冷まし、ちぎった青じそと塩少々を加える。サックリと混ぜ、2等分にする。

2 焼き塩ざけを大きく割って1のご飯にはさむように入れ、三角形のおにぎりを2コつくる。好みで漬物やりんごを添える。

＼経木でクルッと包んで／

のりまぶしおにぎり

焼きのりにごま油が染みて韓国のり風の味わいに。

ご飯に混ぜるのは、梅干しやつくだ煮でもOK！

材料（1人分）

ご飯（温かいもの）… 220g

塩昆布（細切り）… 2つまみ

ちりめんじゃこ … 10g

焼きのり（全形）… 1と1/2枚

◎ごま油



［1人分390kcal 調理時間5分］

1 ご飯に塩昆布とちりめんじゃこを加える。ごま油少々を回しかけて混ぜ、丸いおにぎりを3コつくる。

2 ラップを広げてのり1/2枚分をちぎって広げ、1のおにぎりを1コのせ、まぶしながらラップで包む。残りも同様に包む。のりがしんなりしたらラップを外す。

＼小さめのかごに入れて／

ハムとチーズの柚子こしょうバゲット

よくある組み合わせでも、柚子こしょうを効かせると一気に大人味に。

本を読みながらでも片手で食べやすい簡単サンド。

材料（1人分）

バゲット … 15cm

クリームチーズ（個包装タイプ／常温に戻す）… 2コ（36g）

柚子こしょう … 小さじ1/2*

ハム（切り落とし）… 2～3切れ（35g）

ピクルス … 適宜

＊柚子こしょうの塩分によって加減する。



［1人分400kcal 調理時間5分］

1 バゲットは横に1本切り込みを入れる。

2 クリームチーズと柚子こしょうを混ぜて1のバゲットに塗り、ハムをはさむ。好みでピクルスを添える。

MEMO

マスタードやからし、スパイスなどを多めに効かせると、いつもの味にアクセントがついて新鮮。バゲットやカンパーニュなど、食パン以外のパンを使うだけでも大人っぽいサンドイッチに。

＼ワックスペーパーで包み、ひもをキュッと結んで／

ベーコンエッグマフィンサンド

時には公園でこんなブランチもあり！

シャキシャキのレタスをたっぷりはさんでさっぱりと。

材料（1人分）

イングリッシュマフィン… 1コ

ベーコン（ハーフサイズ）… 4 枚（40g）

卵 … 1コ

レタス … 適量

A （しょうゆ … 小さじ1/2 みりん … 小さじ1/2 こしょう … 適量）

バナナ … 適宜



［1人分300kcal 調理時間10分］

1 マフィンは横半分に手で割り、オーブントースターで軽く焼く。

2 表面加工のしてあるフライパンに油をひかずにベーコンを入れ、サッと焼いて端に寄せ、ベーコンの脂が出たところに卵を割り入れて目玉焼きをつくる。ベーコンに混ぜ合わせたAをからめる。

3 1のマフィンの下半分に2の目玉焼き、ベーコンをのせる。レタスを重ねて上半分のマフィンをのせてはさみ、アルミ箔やラップで包む。好みでバナナを一緒に。

＼柄付きのアルミ箔で包むとかわいい／

教えてくれた人

ダンノマリコ（だんの・まりこ）

すぐにつくってみたくなる、気楽でおいしいレシピを提案。雑誌やイベント、料理教室などで幅広く活躍している。全国各地の漁港めぐりと季節の手仕事がライフワーク。

NHK『きょうの料理ビギナーズ』2025年10月号より

撮影・邑口京一郎／スタイリング・久保田朋子／取材＆文・小笠原章子

テキストでは、放送関連企画として、上田淳子さんに手づくりコロッケのコツを教わります。

