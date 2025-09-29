気軽につくって出かけよう！ 大人の外ごはん【きょうの料理ビギナーズ10月号より】
気持ちよく晴れた日、時間がぽっかり空いたとき、気分転換したいときなど、ちょっと外に出かけたくなることはありませんか？
本記事では、そんな大人のひとり時間のお供にぴったりな、パパッとつくれるおにぎりやサンドイッチをご紹介します。
公園のベンチで、自分だけの時間をのんびり楽しんでみてください。
青じそたっぷり さけおにぎり
さけの塩けと青じその香りにそそられて、気づけばペロリ。
好きな具をたっぷり入れられるのは大人の特権！
ご飯（温かいもの）… 220g
青じそ … 3 枚
焼き塩ざけ …（小）2/3切れ (50g)
好みの漬物・りんご … 各適宜
◎塩
［1人分440kcal 調理時間5分（ご飯を冷ます時間は除く）］
1 ご飯はボウルに入れて少し冷まし、ちぎった青じそと塩少々を加える。サックリと混ぜ、2等分にする。
2 焼き塩ざけを大きく割って1のご飯にはさむように入れ、三角形のおにぎりを2コつくる。好みで漬物やりんごを添える。
＼経木でクルッと包んで／
のりまぶしおにぎり
焼きのりにごま油が染みて韓国のり風の味わいに。
ご飯に混ぜるのは、梅干しやつくだ煮でもOK！
ご飯（温かいもの）… 220g
塩昆布（細切り）… 2つまみ
ちりめんじゃこ … 10g
焼きのり（全形）… 1と1/2枚
◎ごま油
［1人分390kcal 調理時間5分］
1 ご飯に塩昆布とちりめんじゃこを加える。ごま油少々を回しかけて混ぜ、丸いおにぎりを3コつくる。
2 ラップを広げてのり1/2枚分をちぎって広げ、1のおにぎりを1コのせ、まぶしながらラップで包む。残りも同様に包む。のりがしんなりしたらラップを外す。
＼小さめのかごに入れて／
ハムとチーズの柚子こしょうバゲット
よくある組み合わせでも、柚子こしょうを効かせると一気に大人味に。
本を読みながらでも片手で食べやすい簡単サンド。
バゲット … 15cm
クリームチーズ（個包装タイプ／常温に戻す）… 2コ（36g）
柚子こしょう … 小さじ1/2*
ハム（切り落とし）… 2～3切れ（35g）
ピクルス … 適宜
＊柚子こしょうの塩分によって加減する。
［1人分400kcal 調理時間5分］
1 バゲットは横に1本切り込みを入れる。
2 クリームチーズと柚子こしょうを混ぜて1のバゲットに塗り、ハムをはさむ。好みでピクルスを添える。MEMO
マスタードやからし、スパイスなどを多めに効かせると、いつもの味にアクセントがついて新鮮。バゲットやカンパーニュなど、食パン以外のパンを使うだけでも大人っぽいサンドイッチに。
＼ワックスペーパーで包み、ひもをキュッと結んで／
ベーコンエッグマフィンサンド
時には公園でこんなブランチもあり！
シャキシャキのレタスをたっぷりはさんでさっぱりと。
イングリッシュマフィン… 1コ
ベーコン（ハーフサイズ）… 4 枚（40g）
卵 … 1コ
レタス … 適量
A （しょうゆ … 小さじ1/2 みりん … 小さじ1/2 こしょう … 適量）
バナナ … 適宜
［1人分300kcal 調理時間10分］
1 マフィンは横半分に手で割り、オーブントースターで軽く焼く。
2 表面加工のしてあるフライパンに油をひかずにベーコンを入れ、サッと焼いて端に寄せ、ベーコンの脂が出たところに卵を割り入れて目玉焼きをつくる。ベーコンに混ぜ合わせたAをからめる。
3 1のマフィンの下半分に2の目玉焼き、ベーコンをのせる。レタスを重ねて上半分のマフィンをのせてはさみ、アルミ箔やラップで包む。好みでバナナを一緒に。
＼柄付きのアルミ箔で包むとかわいい／教えてくれた人
ダンノマリコ（だんの・まりこ）
すぐにつくってみたくなる、気楽でおいしいレシピを提案。雑誌やイベント、料理教室などで幅広く活躍している。全国各地の漁港めぐりと季節の手仕事がライフワーク。
NHK『きょうの料理ビギナーズ』2025年10月号より
撮影・邑口京一郎／スタイリング・久保田朋子／取材＆文・小笠原章子
テキストでは、放送関連企画として、上田淳子さんに手づくりコロッケのコツを教わります。
外はサクサク、中はクリーミーなポテトコロッケ